O Eclipse de 8 de abril será visto no Brasil? Saiba tudo sobre o fenômeno Crédito: Personare

O segundo eclipse de 2024 tem visibilidade restrita à América do Norte, incluindo os Estados Unidos, o México e o Canadá. Aliás, será o único eclipse solar total no século XXI em que a totalidade será visível nestes três países ao mesmo tempo.

Nasa. Apesar disso, nem tudo está perdido para os brasileiros. A tecnologia nos permite ultrapassar as barreiras da geografia, e poderemos acompanhar o fenômeno através de transmissões ao vivo pela internet, com destaque para o Observatório Nacional e a

A boa notícia para nós, brasileiros, é que em termos astrológicos, Eclipses podem ter maior potência onde são visíveis. Portanto, a instabilidade, as crises e as mudanças repentinas que costumam ser sentidas nos eclipses podem ser menos intensas por aqui.

Próximo Eclipse visível no Brasil

Prepare-se: neste eclipse, pode haver um aumento da agressividade e agitação nas relações, não só as afetivas, mas familiares, profissionais e amizades também.

Significado astrológico do Eclipse de 8 de abril

Este evento sugere um período de reflexão pessoal e coletiva, especialmente para os países diretamente afetados pela totalidade do eclipse.

Em terras brasileiras, embora o eclipse não seja visível, sua energia remete a reflexões sobre iniciativas, transformações e relações interpessoais, marcando um período de reavaliações e novos começos que não ocorre apenas no dia 8 de abril.

Cada eclipse pode surtir efeitos até que outro do mesmo tipo ocorra — como o próximo é em outubro, temos seis meses para viver transformações. E cada pessoa viverá essa fase de maneira diferente, como explicamos a seguir.

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Como se preparar para o Eclipse

Para cada pessoa, o eclipse ativa uma área específica e pode repercutir de maneiras diferentes. Por isso, a melhor maneira de se preparar para o Eclipse Lunar é saber que Casa astrológica do seu Mapa Astral a Lua está ativando.

Com essa informação em mãos, descubra a seguir o que esse eclipse pode trazer à tona e como lidar da melhor maneira com ele.

Como lidar:

Casa 1: hora de olhar para você, buscar perspectivas e ver qual é o preço a se pagar por abrir novos caminhos e atitudes.

Casa 2: será que sua renda e/eu gestão financeira pode melhorar com algo até agora não tentado por você?

Casa 3: inícios podem envolver cursos, informações, circulação, em um misto de oportunidades, mas também determinação.

Casa 4: precisa trazer um novo olhar para o seu âmbito familiar e seu passado. É necessário fundar novas bases na sua vida, mas elas requerem firmeza.

Casa 5: expressão e criatividade ampliados estão em jogo agora, abrindo novos campos a partir de foco e esforço.

Casa 6: você está pronta para melhorar sua saúde, hábitos, trabalho e dia a dia com novidades, mas exigirá persistência.

Casa 7: novas parcerias abrem-se, enquanto é preciso revisar outras. Como buscar o novo em seus relacionamentos? Além disso, começos podem vir para seu par.

Casa 8: você está pronto para transformar, mas precisa de coragem para gerar grandes melhoras na sua vida.

Casa 9: a sua persistência implica em buscar novos horizontes e iniciar novas coisas na sua vida.

Casa 10: pode haver muita visibilidade envolvendo muito trabalho, obrigando você a se organizar. Novos projetos podem estar a caminho!

Casa 11: oportunidades a partir de novos projetos e contatos com grupos, embora tudo possa envolver muito trabalho.