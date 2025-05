Tecnologia

Avenida na Serra vai ter carregadores de celular em pontos de ônibus

Os carregadores de celular ficarão em pontos de ônibus da Avenida Eudes Scherrer de Souza, em Laranjeiras, e serão alimentados por energia solar

Somente quem já viveu a aflição de estar em um ponto de ônibus com a bateria do celular chegando ao fim sabe o que é desejar ter um lugar para dar aquela "carga" no aparelho. Na Serra, os pontos de ônibus da Avenida Eudes Scherrer de Souza, em Laranjeiras, vão passar a contar com carregadores, alimentados por energia solar. A estrutura está em fase inicial de implantação.>