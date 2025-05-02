Um jovem de 25 anos, em situação de rua, foi morto a facadas na tarde desta quinta-feira (1º), no Centro da Serra, em frente à Igreja Matriz de Serra Sede. O crime aconteceu após uma briga entre a vítima com outro rapaz, de 21 anos, também em situação de rua. Ambos não foram identificados.
Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que dois homens em situação de rua discutiam no local: um deles estava armado com uma faca e o outro com um pedaço de madeira. Durante a confusão, o rapaz de 21 anos, armado com a faca, atingiu o outro, que caiu ferido ao lado da igreja. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia foi acionada e o corpo do jovem de 25 anos foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Após o crime, a PM realizou patrulhamento na região e localizou o suspeito com uma faca na cintura. Ele informou aos policiais que a faca usada no homicídio havia sido deixada com um casal em situação de rua, que não sabia do ocorrido. Os militares foram ao local indicado e encontraram a arma branca. As duas facas foram apreendidas.
Jovem em situação de rua é morto em frente a igreja na Serra
O suspeito foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
*Com informações do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta