Jovem em situação de rua é morto em frente a igreja na Serra

Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que dois homens em situação de rua discutiam no local: um deles estava armado com uma faca e o outro com um pedaço de madeira. Durante a confusão, o rapaz de 21 anos, armado com a faca, atingiu o outro, que caiu ferido ao lado da igreja. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia foi acionada e o corpo do jovem de 25 anos foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.