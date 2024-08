Antigo líder de tráfico em Cachoeiro de Itapemirim é assassinado

A vítima era conhecida por ter liderado o tráfico de drogas no bairro, junto da mulher e uma das filhas. Ele estava preso desde 2010

Rogério Silva, de 57 anos, conhecido como Rogerinho do Village, foi assassinado a tiros no bairro Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (7). A vítima era conhecida por ter liderado o tráfico de drogas no bairro, junto da mulher e uma da filha.

Tráfico de drogas

Segundo a Polícia Civil na época, a esposa de Rogério, Terezinha de Jesus Moreira também foi presa em 2017. A filha do casal, Sayonara ganhou protagonismo quando o pai e a mãe foram presos. Sayonara Moreira Silva chegou a ser considerada a "herdeira do tráfico" e segundo conta no Banco Nacional dos Mandados de Prisão, no Portal do Conselho Nacional de Justiça, está foragida.