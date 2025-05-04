Homem é morto a facada e marido da sogra é suspeito do crime em Linhares

Um homem de 27 anos, identificado como Pablo Pereira de Souza, foi morto com um golpe de faca no pescoço na madrugada deste domingo (4), em uma propriedade rural no Brejo Grande, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O suspeito é o marido da sogra da vítima, que interveio na discussão que o rapaz estava tendo com a mulher. A vítima ainda chegou a ser levada pelo suspeito para o HGL — Hospital Geral de Linhares —, mas não resistiu. O suspeito fugiu.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pela unidade hospitalar, que informou que a vítima já chegou ao hospital sem vida. Uma mulher que acompanhava o homem relatou aos policiais que ele teria se desentendido com a mãe dela, momento em que o padrasto o atingiu com um golpe de faca no pescoço. Ainda segundo ela, o próprio padrasto conduziu o homem até o hospital. Conforme a PM, os policiais realizaram buscas nas proximidades da unidade hospitalar; o suspeito não foi localizado, mas o veículo utilizado por ele foi encontrado nas imediações.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML). A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e que até o momento, o suspeito não foi preso.