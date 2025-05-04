Homem é morto a facada e marido da sogra é suspeito do crime em Linhares

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pela unidade hospitalar, que informou que a vítima já chegou ao hospital sem vida. Uma mulher que acompanhava o homem relatou aos policiais que ele teria se desentendido com a mãe dela, momento em que o padrasto o atingiu com um golpe de faca no pescoço. Ainda segundo ela, o próprio padrasto conduziu o homem até o hospital. Conforme a PM, os policiais realizaram buscas nas proximidades da unidade hospitalar; o suspeito não foi localizado, mas o veículo utilizado por ele foi encontrado nas imediações.