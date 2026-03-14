Homem invade casa pelo telhado e estupra mulher em Jerônimo Monteiro

Uma mulher denunciou ter sido vítima de violência sexual após um homem invadir a casa dela na madrugada de sexta-feira (13), em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O homem fugiu do local levando o celular da vítima e não foi localizado até o momento.

A vítima contou para a Polícia Militar que, por volta das 5h30, o suspeito teria entrado na residência pelo telhado, foi até o quarto onde ela estava, colocou uma toalha sobre o rosto dela, fez ameaças de morte e a enforcou. Ainda conforme a mulher, o agressor a obrigou a retirar as roupas e praticou atos sexuais sem consentimento. Após o crime, o homem também teria levado um telefone da vítima antes de fugir do local.

Familiares chegaram a acompanhar a movimentação do suspeito e informaram aos policiais onde ele teria sido visto, mas ele entrou em um rio e conseguiu escapar. A vítima foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico, e o exame clínico constatou escoriações e marcas de agressão.