Homem é morto após tentar recuperar drogas em quintal de casa em Boa Esperança

Anderson Alves da Silva morreu no local Crédito: Acervo pessoal / Leitor / Montagem A Gazeta

leia ao final do texto]. Um homem, identificado como Anderson Alves da Silva, foi executado a tiros na manhã deste domingo (4), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu após um desentendimento entre a vítima e um homem apontado como suspeito do crime, que fugiu após efetuar os disparos. A defesa afirma que ele vai se apresentar à polícia [

Conforme a PM, testemunhas que pediram anonimato relataram que, por volta das 8h40, Anderson teria arremessado drogas no quintal da casa de uma casa ao avistar uma viatura se aproximando. Após a saída da polícia das imediações, ele tentou recuperar o entorpecente, mas foi impedido de entrar na residência por familiares do suspeito — a esposa, o irmão e a cunhada —, que informaram que ele não se encontrava no local. Irritado com a negativa, Anderson teria começado a ofender verbalmente a companheira do suspeito, mas deixou o local após ser ameaçado de ter a polícia acionada.

O boletim de ocorrência da corporação detalha que, mais tarde, por volta das 10h50, quando o suspeito chegou em casa e tomou conhecimento do ocorrido, foi atrás de Anderson para tirar satisfação. Durante a discussão, Anderson teria agredido o homem com uma sacola contendo peças de bicicleta. Em resposta, o suspeito teria sacado um revólver calibre .32 e efetuado dois disparos. Anderson tentou fugir e, em um momento de desespero, se jogou sobre o carrinho de bebê da filha do irmão e da cunhada do suspeito, de apenas seis meses de idade. Com receio de que a criança fosse atingida, os familiares conseguiram retirar Anderson de cima do carrinho.

Conforme o boletim da PM, mesmo ferido, Anderson tentou escapar correndo, mas caiu, ainda com sinais vitais. Foi nesse momento que o suspeito se aproximou novamente e efetuou mais quatro disparos na região da cabeça da vítima, que morreu no local. O crime foi presenciado por familiares e por um amigo do suspeito, que tentaram impedir o ataque, mas não conseguiram contê-lo.

O documento detalha que, durante exame perinecroscópico — análise do corpo e do local do crime —, a perícia da Polícia Científica constatou cinco perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo da vítima. No bolso da bermuda de Anderson, foram encontrados R$ 98 em espécie e 34 pedras de crack, que foram apreendidos.

A Polícia Científica comunicou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia antes de ser liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Boa Esperança e que, até o momento, o suspeito não foi preso. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", informou a PC.