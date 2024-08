Suspeitos de morte de homem em frente a bar são presos em Montanha

Jeberson Costa Carvalho, de 28 anos, foi morto com vários tiros em frente a um bar, onde estava com outras duas vítimas, que também foram baleadas

Três pessoas, de 25, 36 e 39 anos, foram presas suspeitas de participação em um ataque criminoso ocorrido no dia 19 de julho deste ano, na localidade de Vinhático, distrito do município de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Na ocasião, Jeberson Costa Carvalho, de 28 anos, foi morto com vários tiros em frente a um bar, onde estava com outras duas vítimas, também foram baleadas.