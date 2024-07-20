Homem morre e outro fica ferido após dupla passar atirando em Montanha

Vítima morreu no local do crime, segundo a PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 28 anos foi morto e outro ficou ferido após uma dupla passar de carro atirando no distrito de Vinhático, em Montanha , no Norte do Espírito Santo , na noite de sexta-feira (19). Segundo a Polícia Civil , Gederson Costa Carvalho não resistiu e morreu no local. A outra pessoa atingida pelos disparos foi socorrida para um hospital da região. Um terceiro indivíduo estava com as vítimas, e conseguiu escapar dos disparos.

Segundo a PM, o homem que estava sentado com as duas vítimas disse que ele e o que ficou ferido após ser baleado conseguiram correr do local. Policiais foram até o hospital onde estava o indivíduo socorrido, e ele deu a mesma versão sobre o ocorrido. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi detido, informou a corporação.

O corpo de Gederson foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido e detalhes da investigação não serão divulgados, disse a corporação.