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Opinião da Gazeta

Legado de Maria Alice Lindenberg nos motiva para o futuro

Ela foi um fio condutor de humanidade e generosidade em prol daqueles que mais precisam. Nosso presente e nosso futuro como sociedade dependem desses propósitos, em uma construção coletiva que promova e consolide os avanços econômicos e sociais

Públicado em 

16 ago 2024 às 01:00

Colunista

Maria Alice Lindenberg
Maria Alice Lindenberg Crédito: Octávio Bastos
Maria Alice Lindenberg foi uma capixaba notável. Com lugar de destaque em nossa história contemporânea, suas contribuições para a comunicação empresarial, a educação, a cultura e a filantropia a precedem, como ficou evidente em todas as homenagens recebidas de autoridades políticasempresáriosartistas e produtores culturaisjornalistas... e, principalmente, de seus colegas de trabalho e amigos.
Tudo o que foi construído pelo seu trabalho, sobretudo à frente da comunicação institucional da Rede Gazeta, será permanentemente nosso alicerce.  Dona Maria Alice aproximou a Rede Gazeta da comunidade, um elo que não se quebra. Das ações de voluntariado aos grandes debates coletivos, como os relevantes "ES na Constituinte”  e “ES Século 21",  a busca por um Espírito Santo melhor para os capixabas foi incansável. Nós, da Gazeta, continuamos carregando esse bastão para as próximas gerações.
Maria Alice foi um fio condutor de humanidade e generosidade em prol daqueles que mais precisam. Nosso presente e nosso futuro como sociedade dependem desses propósitos, em uma construção coletiva que promova e consolide os avanços econômicos e sociais. Governos precisam fazer sua parte, mas não conseguem sozinhos; o engajamento dos diversos setores da sociedade civil pode acelerar esse processo. Maria Alice tinha a organização e a transparência como princípios, uma visão moderna de gestão que segue incontestável. Um exemplo para os que chegam.

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Com o “Gazeta na Sala de Aula”, Maria Alice colocou o jornal nas mãos dos alunos como um estímulo à interação deles com a atualidade. Formou assim uma geração de leitores críticos. E colocou  a educação em destaque, no alto do pódio, onde sempre deve estar.  O resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), no qual o Espírito Santo ficou entre os melhores do país, celebra um avanço recente. E a educação pode ir mais longe ainda com outras iniciativas inovadoras, fomentadas pelos mais distintos atores sociais. Responsabilidade social, como mostrou Maria Alice, não é uma intenção: é ação.
"E isso é apenas o começo de um projeto que pretendemos continuar crescendo e aprimorando, de forma a estimular cada vez mais o povo capixaba a participar efetivamente das transformações com que todos sonhamos para fazer do Espírito Santo um grande Estado”, escreveu Maria Alice há quase 40 anos, no início de sua jornada à frente da comunicação institucional da Rede Gazeta. Uma forma de honrar seu legado é manter esse compromisso sob os holofotes, como uma motivação para o presente e para o futuro.

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