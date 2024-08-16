Legado de Maria Alice Lindenberg nos motiva para o futuro

Maria Alice foi um fio condutor de humanidade e generosidade em prol daqueles que mais precisam. Nosso presente e nosso futuro como sociedade dependem desses propósitos, em uma construção coletiva que promova e consolide os avanços econômicos e sociais. Governos precisam fazer sua parte, mas não conseguem sozinhos; o engajamento dos diversos setores da sociedade civil pode acelerar esse processo. Maria Alice tinha a organização e a transparência como princípios, uma visão moderna de gestão que segue incontestável. Um exemplo para os que chegam.

"E isso é apenas o começo de um projeto que pretendemos continuar crescendo e aprimorando, de forma a estimular cada vez mais o povo capixaba a participar efetivamente das transformações com que todos sonhamos para fazer do Espírito Santo um grande Estado”, escreveu Maria Alice há quase 40 anos, no início de sua jornada à frente da comunicação institucional da Rede Gazeta. Uma forma de honrar seu legado é manter esse compromisso sob os holofotes, como uma motivação para o presente e para o futuro.