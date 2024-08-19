ES está entre os melhores da turma, mas sarrafo ainda é baixo

Especialistas afirmam que o Ideb precisa ser aprimorado. Com os parâmetros de hoje, a avaliação não mede as desigualdades educacionais dos sistemas de ensino ou dentro de uma mesma escola. A própria noção do que é qualidade do aprendizado precisa ser rediscutida. Porque, por mais que existam ilhas de excelência no ensino, as deficiências são crônicas. Estar entre os melhores no Brasil é muito bom, mas não torna a situação confortável.