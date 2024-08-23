Mãe e filha atropeladas em Vila Velha: poderia ser qualquer um de nós

Estamos batendo insistentemente nesta tecla nos últimos meses, por acreditar que a selvageria nas ruas, avenidas e estradas já passou de todos os limites. E que algum tipo de mobilização é necessária.

Também insistimos para que haja mais fiscalização. Onde estão o Batalhão de Trânsito, as guardas municipais, o Detran quando mais precisamos? Todos sabem que a onipresença é humanamente impossível, mas essas autoridades precisam se fazer mais presentes. Para que condutores irresponsáveis não sigam na crença de que as ruas são terra de ninguém.