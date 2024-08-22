Socorro a estados endividados premia quem não deveria

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

governador Renato Casagrande chegou a abordar esse "desequilíbrio" em entrevista à Agência Estado nesta quarta-feira (21). "Há um certo desequilíbrio, porque está beneficiando mais quem não fez o seu dever de casa e menos quem fez o seu dever de casa, mas, de qualquer maneira, o Espírito Santo se colocou de forma solidária para poder colaborar com os Estados que estão endividados".

Na votação da semana passada , quando o texto foi aprovado, o senador Fabiano Contarato (PT) votou a favor da proposta. O senador Marcos do Val (Podemos) não compareceu, e o senador Magno Malta (PL) não registrou voto.

Os valores devidos passam dos R$ 700 bilhões. Entre os maiores devedores estão os estados mais ricos do país, como Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Muitos deles reincidentes em renegociações e programas de amparo financeiro. Com apoio do Congresso, seguem conseguindo vantagens para, no fim, seguirem endividados.

A nova ajuda aprovada pelo Senado prevê o pagamento em 30 anos e a redução da taxa de juros mediante o oferecimento de ativos dos estados. O texto ainda precisa passar pela Câmara, onde precisa sofrer ajustes que reduzam essas iniquidades com os entes que conseguem cumprir suas obrigações financeiras.