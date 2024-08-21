Governador do ES vê 'certo desequilíbrio' em negociações de dívida dos Estados

Renato Casagrande discursa no Cosud, em Pedra Azul Crédito: Hélio Filho/Secom ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que vê com bons olhos o andamento das negociações sobre as dívidas dos Estados, mas apontou "certo desequilíbrio" por supostos benefícios a quem "não fez o dever de casa". A declaração ocorreu em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, 21, durante o XIII Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), em Brasília.

"Há um certo desequilíbrio, porque está beneficiando mais quem não fez o seu dever de casa e menos quem fez o seu dever de casa, mas, de qualquer maneira, o Espírito Santo se colocou de forma solidária poder colaborar com os Estados que estão endividados", afirmou o governador, referindo-se ao projeto de lei que trata do tema e foi aprovado pelo Senado. Casagrande não mencionou quais Estados não teriam feito "o dever de casa". Ele disse ainda que o Espírito Santo tem dívida negativa e, portanto, não está no rol das renegociações.