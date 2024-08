Rumos traçados

Governadores de 5 estados permanecem no ES para leitura da Carta de Pedra Azul

Documento consiste de diretrizes definidas pelos governadores em relação a temas como adaptação às mudanças climáticas, reforma tributária e segurança pública, e será apresentado na manhã deste sábado (10)

Governadores durante reunião do Cosud, Consórcio de Integração Sul e Sudeste. (Hélio Filho/Secom-ES)

O chefe do Executivo estadual Renato Casagrande, junto aos governadores Romeu Zema (MG), Eduardo Leite (RS), Cláudio Castro (RJ) e Jorginho Melo (SC) permanecem no Espírito Santo na 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que acontece em Pedra Azul, na Região Serrana capixaba, desde a quinta-feira (8). Enquanto os governadores Tarcísio de Freitas (SP) e Ratinho Jr. (PR), deixaram o evento e retornaram aos seus estados após o acidente aéreo em Vinhedo (SP), que deixou 62 pessoas mortas, os demais líderes participam de solenidade deste sábado (10), que contará com a apresentação e leitura da Carta de Pedra Azul.

O documento consiste de diretrizes definidas pelos sete governadores em relação aos temas centrais que foram discutidos no Cosud - necessidade de adaptação às mudanças climáticas, reforma tributária e segurança pública. A apresentação e leitura da Carta de Pedra Azul está prevista para as 10h.

Na tarde desta sexta-feira (9), a assessoria do governo do Espírito Santo informou que, em função do acidente, estão mantidas apenas as atividades dos grupos temáticos do evento e a leitura da carta.

Governadores de SP e PR deixam evento

Os governadores Ratinho Jr. (PSD-PR) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) deixaram o Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (9), após serem informados do acidente aéreo com 62 mortos que ocorreu em Vinhedo, São Paulo. Eles participavam da 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que ocorre em Pedra Azul, na Região Serrana capixaba.

“Diante da tragédia envolvendo um avião que saiu do Aeroporto de Cascavel, eu e o governador Tarcísio vamos deixar o encontro do Cosud, no Espírito Santo, e ir até Vinhedo para acompanhar essa situação de perto. O Paraná está de luto”, escreveu Ratinho Jr. em sua conta no X.

Tarcísio de Freiras, por sua vez, disse na rede social que equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil já estão no local da queda do voo. "A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate das vítimas e equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram encaminhadas ao local para reforço. O governo de São Paulo vai prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia", declarou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Ratinho Jr. e Tarcísio de Freitas deram as primeiras palavras sobre a tragédia aérea, ainda em Pedra Azul. Assista abaixo.

O governador Renato Casagrande deixou uma palavra de consolo às famílias enlutadas com o acidente. "Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos de todas as vítimas dessa tragédia", declarou.

Governadores se solidarizam

Em nota, os sete governadores afirmaram em conjunto que se solidarizam com os familiares e amigos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, que deixou 62 mortos.

"Diante de tamanha tragédia, ficamos muito sensibilizados e nos colocamos à disposição para somar esforços e amenizar a dor deste momento, em que tantas vidas foram perdidas. Estamos encerrando nossa agenda mais cedo, no dia de hoje, em respeito e luto", informam na nota.

Os governadores declararam os estados estão a postos para mobilizar qualquer tipo de ajuda necessária para as famílias e para a cidade de Vinhedo. "Reforçamos nosso integral apoio aos govenadores Ratinho e Tarcísio. Diante de uma ocasião tão triste e difícil, é necessário estarmos próximos para levar apoio e alento em resposta aos que precisam. É a empatia que nos move!".

A 11ª edição do Cosud começou na quinta-feira (8) e está prevista para terminar no sábado (10). Os temas tratados no evento são: adaptação às mudanças climáticas, reforma tributária e segurança pública.

O evento contou com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, além dos governadores Renato Casagrande (ES), Romeu Zema (MG), Tarcísio Freitas (SP), Eduardo Leite (RS), Cláudio Castro (RJ), Jorginho Melo (SC) e Ratinho Jr. (PR).

