Avião com 61 pessoas a bordo cai em SP; veja vídeo

Prefeitura de Vinhedo, onde ocorreu a tragédia, informou que não há sobreviventes

Um avião de médio porte caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo no início da tarde desta sexta (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência. O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu na altura do número 2.500 da Rua Edueta.