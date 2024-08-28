O celular na sua mão também é causa da violência sem fim no trânsito

Carro capotou na Av. Estudante José Julio de Souza, em Itapuã Crédito: Vinicius Colini/TV Gazeta

Esse título não é uma acusação, é uma provocação. Porque é certo que quase todo motorista ou motociclista já cometeu esse erro enquanto dirigia, sob as mais variadas justificativas.

A violência desenfreada no trânsito vez ou outra consegue causar mais comoção, como o acidente que matou a menina Laura Beatriz em Vila Velha, na semana passada . Mas essa é uma tragédia cotidiana, que só vai ter fim com mais rigor fiscalizatório para conter tudo que é feito de errado ao volante ou sobre duas rodas. As pessoas precisam temer a lei; hoje, elas sabem que é quase certo que não vai dar em nada.

Muitos já têm certeza de que beber e dirigir só vai dar problema se tiverem o azar de encontrar uma das poucas blitze que ainda acontecem (foram elas que fortaleceram a Lei Seca nos primeiros anos). Outros tantos estão certos de que ultrapassar o limite de velocidade não vai ter nenhuma consequência, já que não há radares nem fiscalização. O mesmo vale para furar o sinal... ora, não tem ninguém olhando, tampouco câmeras ou radares flagrando.

O trânsito é resultado do comportamento de cada um. O caos que vivemos é resultado de um efeito cascata dessas más condutas. E uma delas é até considerada inocente por muita gente, o ato de usar o celular enquanto se conduz um veículo. E pode ser tão perigosa quanto dirigir sob efeito de álcool, por reduzir a capacidade de reação do condutor. Neste domingo (26), um motorista se distraiu com o aparelho enquanto dirigia e acabou provocando um capotamento, na orla de Itapuã, em Vila Velha

Esse é só um caso de uma onda preocupante. Em 2022, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego já afirmava que o uso do celular era a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. No mesmo ano, a Polícia Rodoviária Federal informava que o uso do aparelho tinha sido responsável por um acidente a cada três dias em rodovias federais do país.

A infração é gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira de habilitação, com multa de R$ 293, 47. Mesmo assim, não é difícil flagrar motoristas com o celular na mão.

Os smartphones provocaram uma verdadeira revolução na vida das pessoas, a ponto de criar uma dependência, por tudo o que eles têm facilitado. Inclusive, o uso no trânsito por motoristas de aplicativo e entregadores faz parte da própria dinâmica desses trabalhos. Mas é uma situação distinta, pois o que o Código de Trânsito proíbe é o manuseio ao dirigir. De qualquer forma, esses profissionais precisam ter os mesmos cuidados e responsabilidades que qualquer outro condutor.