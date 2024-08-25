Motorista se distrai com celular e capota veículo em Vila Velha

Um acidente chamou a atenção de quem passou pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Itapuã, Vila Velha, na tarde deste domingo (25). Um idoso, que dirigia um Renault Duster no local, acabou se distraindo e capotou o veículo. Uma faixa da via ficou interditada, o que acabou complicando o trânsito na região.
Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, as pessoas que socorreram o motorista afirmaram que ele foi olhar o celular enquanto dirigia e acabou atingindo outro veículo que estava estacionado, o que ocasionou o capotamento.
O condutor do veículo sofreu apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital. O carro foi guinchado e uma faixa da via foi interditada por conta de um vazamento de óleo. Até que o veículo fosse retirado, os motoristas que trafegaram pela orla de Itapuã tiveram que ter paciência com o trânsito no local.