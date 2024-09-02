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Motorista com CNH cassada se envolve em acidente, foge e é preso em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, o condutor apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro; um casal ficou ferido na colisão
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

02 set 2024 às 17:47

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 17:47

Um caso que começou com um acidente na Avenida Dante Michelini, em Jardim CamburiVitória, terminou em prisão no último sábado (31). Um motorista, de 46 anos, fugiu após se envolver na colisão, que deixou dois feridos, mas foi localizado pela Guarda Municipal pouco tempo depois (confira no vídeo acima). Durante a abordagem, foi verificado que o condutor estava com a carteira de habilitação cassada e apresentava sinais de embriaguez. 
Segundo a Guarda Municipal, o motorista foi encontrado após pedestres pedirem ajuda aos agentes que patrulhavam a região. Assim que a equipe se aproximou, testemunhas contaram que houve uma batida e um casal tinha ficado ferido. Além disso, o homem que dirigia o outro veículo envolvido na colisão, um Toyota Corolla, havia fugido do local. 
“De imediato, a equipe acionou a Central de Monitoramento para que fizesse uma busca pelas câmeras da Dante Michelini enquanto era acionado o socorro aos envolvidos e também garantia a fluidez na via”, detalhou Marcelo Paraguassu, gerente de Operações e Fiscalizações do Trânsito (Goft).
Pouco tempo depois, o veículo suspeito foi flagrado pelas câmeras, a cerca de quatro quilômetros de distância do ponto do acidente, na Rua Desembargador Gílson Mendonça, em Gurigica. O vídeo chega a mostrar que o homem empurrou o veículo por alguns metros. A equipe constatou que o motorista apresentava sinais de embriaguez, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os guardas identificaram, ainda, que ele não poderia estar na direção do veículo, já que a carteira de habilitação dele estava cassada. 
O condutor, que não teve o nome divulgado, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por fugir do local do acidente e pelo crime de embriaguez ao volante. A Polícia Civil informou que ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já pela Guarda Municipal de Vitória, o motorista foi notificado por estacionar sobre a marca de canalização, por conduzir veículo com habilitação cassada e pelo veículo estar com os pneus sem condições de uso.

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