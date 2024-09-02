Motorista com CNH cassada se envolve em acidente, foge e é preso em Vitória

(confira no vídeo acima). Durante a abordagem, foi verificado que o condutor estava com a carteira de habilitação cassada e apresentava sinais de embriaguez. Um caso que começou com um acidente na Avenida Dante Michelini , em Jardim Camburi Vitória , terminou em prisão no último sábado (31). Um motorista, de 46 anos, fugiu após se envolver na colisão, que deixou dois feridos, mas foi localizado pela Guarda Municipal pouco tempo depois. Durante a abordagem, foi verificado que o condutor estava com a carteira de habilitação cassada e apresentava sinais de embriaguez.

Segundo a Guarda Municipal, o motorista foi encontrado após pedestres pedirem ajuda aos agentes que patrulhavam a região. Assim que a equipe se aproximou, testemunhas contaram que houve uma batida e um casal tinha ficado ferido. Além disso, o homem que dirigia o outro veículo envolvido na colisão, um Toyota Corolla, havia fugido do local.

“De imediato, a equipe acionou a Central de Monitoramento para que fizesse uma busca pelas câmeras da Dante Michelini enquanto era acionado o socorro aos envolvidos e também garantia a fluidez na via”, detalhou Marcelo Paraguassu, gerente de Operações e Fiscalizações do Trânsito (Goft).

Pouco tempo depois, o veículo suspeito foi flagrado pelas câmeras, a cerca de quatro quilômetros de distância do ponto do acidente, na Rua Desembargador Gílson Mendonça, em Gurigica. O vídeo chega a mostrar que o homem empurrou o veículo por alguns metros. A equipe constatou que o motorista apresentava sinais de embriaguez, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Os guardas identificaram, ainda, que ele não poderia estar na direção do veículo, já que a carteira de habilitação dele estava cassada.