Acidentes com motos deixam um morto e pelo menos quatro feridos em Colatina

O condutor de uma das motocicletas morreu no acidente na BR 259, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem morreu após um acidente envolvendo duas motos na BR 259, zona rural de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na tarde desta quinta-feira (29). Uma mulher e o filho dela ficaram feridos. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao pronto-socorro.

De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, o condutor de uma das motos teria ultrapassado vários veículos em alta velocidade. Com isso, a motocicleta colidiu na moto conduzida pela mulher com o filho na garupa.

A reportagem ainda não teve acesso às identidades das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica foram procuradas para mais informações sobre o acidente. As corporações informaram que a ocorrência segue em andamento.

Outro acidente

Carro e moto colidiram no bairro Colúmbia, em Colatina, na tarde desta quinta-feira (29) Crédito: Leitor A Gazeta