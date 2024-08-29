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Noroeste do ES

Acidentes com motos deixam um morto e pelo menos quatro feridos em Colatina

Duas motocicletas bateram e um dos condutores morreu na BR 259; já na altura do bairro Colúmbia, moto e carro colidiram e os dois ocupantes da motocicleta se feriram
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

29 ago 2024 às 18:21

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 18:21

Acidente com motos deixa um morto e dois feridos na BR 259 em Colatina
O condutor de uma das motocicletas morreu no acidente na BR 259, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem morreu após um acidente envolvendo duas motos na BR 259, zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (29). Uma mulher e o filho dela ficaram feridos. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao pronto-socorro.
De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, o condutor de uma das motos teria ultrapassado vários veículos em alta velocidade. Com isso, a motocicleta colidiu na moto conduzida pela mulher com o filho na garupa. 
A reportagem ainda não teve acesso às identidades das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica foram procuradas para mais informações sobre o acidente. As corporações informaram que a ocorrência segue em andamento. 

Outro acidente 

Acidente com motos deixa um morto e dois feridos na BR 259 em Colatina
Carro e moto colidiram no bairro Colúmbia, em Colatina, na tarde desta quinta-feira (29) Crédito: Leitor A Gazeta
Além do acidente na BR 259, uma moto e um Fiat Palio colidiram no bairro Colúmbia, também em Colatina, na tarde desta quinta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, o piloto da motocicleta e o carona ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Sílvio Avidos. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. 

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