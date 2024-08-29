Acidentes com motos deixam um morto e pelo menos quatro feridos em Colatina

Um homem morreu após um acidente envolvendo duas motos na BR 259, zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (29). Uma mulher e o filho dela ficaram feridos. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao pronto-socorro.
De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, o condutor de uma das motos teria ultrapassado vários veículos em alta velocidade. Com isso, a motocicleta colidiu na moto conduzida pela mulher com o filho na garupa.
A reportagem ainda não teve acesso às identidades das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica foram procuradas para mais informações sobre o acidente. As corporações informaram que a ocorrência segue em andamento.
Outro acidente
Além do acidente na BR 259, uma moto e um Fiat Palio colidiram no bairro Colúmbia, também em Colatina, na tarde desta quinta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, o piloto da motocicleta e o carona ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Sílvio Avidos. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.