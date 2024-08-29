Imagens aéreas mostram a dimensão do incêndio no Contorno Mestre Álvaro

Imagens aéreas mostram o incêndio no Contorno Mestre Álvaro, na Serra, que atingiu uma área de vegetação no km 17 da via. A gravação feita de um helicóptero mostra a altura e densidade da nuvem de fumaça decorrente da queima do material vegetal, que interferiu no trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos nove carros se envolveram em um engavetamento devido à situação. Os acessos ao Contorno foram fechados para o controle da ocorrência.
Motoristas contaram para reportagem de A Gazeta que alguns veículos ficaram ao menos 40 minutos no meio da fumaça. Não houve o registro de vítimas até o momento. Condutores que estão no local afirmam que não há como sair devido à baixa visibilidade. Além disso, alguns condutores reclamaram da dificuldade para respirar.
A Eco101 foi acionada para fechar o acesso e evitar novas colisões. Por volta das 16h30, o trânsito no local foi liberado. A concessionária que administra o trecho da BR 101 foi demandada para mais informações.