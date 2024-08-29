Ônibus que saiu de Cachoeiro para Marataízes pega fogo em Itapemirim

Um ônibus intermunicipal da Viação Sudeste pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (29), na altura do bairro Vila de Itapemirim, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O coletivo fazia a linha Cachoeiro x Marataízes no momento do incidente, e ninguém ficou ferido. Vídeos aos quais A Gazeta teve acesso mostram o momento em que a fumaça e o fogo começam a sair do motor.
À TV Gazeta, a Viação Sudeste informou que o incidente ocorreu por volta de 12h20. Os passageiros seguiram viagem em segurança em outro coletivo, e os próprios funcionários da empresa extinguiram o fogo com extintores. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo em Barra do Itapemirim, nesta quinta-feira (29).
"O solicitante informou que um ônibus estava pegando fogo no meio da via e que as pessoas já tinham conseguido sair de dentro do veículo. Uma equipe foi encaminhada ao local, realizou o combate e extinguiu as chamas. Não houve feridos", informou a corporação.