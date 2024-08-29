Ônibus que saiu de Cachoeiro para Marataízes pega fogo em Itapemirim

À TV Gazeta, a Viação Sudeste informou que o incidente ocorreu por volta de 12h20. Os passageiros seguiram viagem em segurança em outro coletivo, e os próprios funcionários da empresa extinguiram o fogo com extintores. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo em Barra do Itapemirim, nesta quinta-feira (29).