Polícia investiga se incêndios em Afonso Cláudio foram intencionais

O último registro, segundo a prefeitura, aconteceu na noite de quarta-feira (28), em Fazenda Guandu e São Luiz de Boa Sorte. O primeiro registro foi na semana passada (22) na área de transbordo do município; no domingo (25) iniciou na vegetação de pasto, na propriedade vizinha ao local da primeira queimada; dois dias depois, o fogo tomou conta novamente da mesma área de pastagem, e foi em direção à cidade, no bairro Vila Nova.