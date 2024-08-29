Polícia investiga se incêndios em Afonso Cláudio foram intencionais

A Prefeitura de Afonso Cláudio
, na Região Serrana do Espírito Santo, informou que há dois inquéritos policiais apurando a responsabilidade de incêndios no município. Desde a última semana, vários foram registrados na sede e nas localidades de interior. Somadas, as áreas queimadas da última semana, chegam a 500 mil metros quadrados.
O último registro, segundo a prefeitura, aconteceu na noite de quarta-feira (28), em Fazenda Guandu e São Luiz de Boa Sorte. O primeiro registro foi na semana passada (22) na área de transbordo do município; no domingo (25) iniciou na vegetação de pasto, na propriedade vizinha ao local da primeira queimada; dois dias depois, o fogo tomou conta novamente da mesma área de pastagem, e foi em direção à cidade, no bairro Vila Nova.
Além do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do município e funcionários da prefeitura ajudaram a combater os incêndios. “Já existem dois inquéritos em andamento para apurar as responsabilidades. Por isso as polícias civil e militar já estão intimando os proprietários para os depoimentos”, informou o município por meio de nota. A Polícia Civil informou apenas que os casos seguem em investigação.