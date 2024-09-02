Motorista morre após caminhão capotar em acidente na ES 166 em Castelo

Segundo a Polícia Militar, o caminhão capotou em uma ribanceira às margens da via, no final da serra, na região de Criméia, em Castelo. Não hpuve interdição de pista.

A Polícia Científica (PCIES) disse que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.