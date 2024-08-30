Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Aquaviário e ciclovia da Terceira Ponte: um ano de avanços e desafios
Opinião da Gazeta

Aquaviário e ciclovia da Terceira Ponte: um ano de avanços e desafios

Um ano depois, esses dois novos "caminhos" ampliaram o leque de possibilidades para circular entre as cidades atendidas. Não de uma forma comum, com espaço e tempo para a contemplação de uma paisagem de cartão-postal

Públicado em 

30 ago 2024 às 01:00

Colunista

Aquaviário da Grande Vitória e Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte
Aquaviário da Grande Vitória e Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva e Fernando Madeiroa
Quem ainda não pegou uma das barcas do Aquaviário está perdendo a chance de se deslocar pela Grande Vitória ou fazer um passeio com direito a uma bela paisagem da Baía de Vitória.  Da mesma forma que quem ainda não subiu a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, está perdendo uma baita aventura, que para muitos se tornou cotidiana.
A paisagem de cartão-postal é o grande diferencial dessas duas opções para a mobilidade, que acabaram de completar um ano, com alguns dias de diferença. Mas, para muita gente, o Aquaviário e a Ciclovia da Vida passaram a ser a escolha de travessia diária entre Vitória, Vila Velha e Cariacica. Os números divulgados pelo governo estadual dimensionam isso.
Neste primeiro ano, meio milhão de pessoas passaram pelo Aquaviário, transportadas em 22 mil viagens entre Vitória, Vila Velha e Cariacica. Já na estrutura da Terceira Ponte, no mesmo período, foram 550 mil travessias de ciclistas
Esses dois grandes projetos de infraestrutura de transporte podem não ter acabado com os problemas viários. A terceira faixa na  Terceira Ponte, inaugurada também há um ano, teve mais impacto nesse aspecto. Mas tanto a Ciclovia da Vida quanto o Aquaviário são importantes por serem mais opções de transporte, dando uma cara moderna à Grande Vitória. E o enfoque turístico e lúdico ficou evidente: 47,3% dos usuários no primeiro ano disseram que usaram o sistema a lazer.
Grandes centros urbanos do país e do mundo sempre aproveitaram mares e rios para a mobilidade e para o turismo. A ausência do Aquaviário era um desperdício. Um desafio para o futuro do sistema também passa pela sustentabilidade financeira, já que atualmente a operação é do governo estadual.  O Novo PAC Seleções, divulgado julho, destinou uma verba de R$ 30 milhõesdo governo federal para a construção de mais cinco novas estações.
O maior ponto de atenção sobre o Sistema Aquaviário neste ano foi a acessibilidade. Nada justifica que as plataformas de embaque ainda sigam sem estrutura para receber pessoas com deficiência, principalmente os cadeirantes.
Já o timing para a Ciclovia da Vida parece ter sido perfeito: em seu primeiro ano, a Grande Vitória viu explodir o uso de bicicletas elétricas, que facilitam a travessia entre Vitória e Vila Velha. E o uso de bicicletas comuns foi potencializado com a integração das bikes compartilhadas entre as duas cidades. Uma forma até pouco tempo impensável de ir de uma cidade para a outra. E lembrando que o sucesso da ciclovia depende também da sensação de segurança dos usuários.
Um ano depois,  esses dois novos "caminhos" ampliaram o leque de possibilidades para circular entre as cidades atendidas. Não de uma forma comum, mas muito mais divertida, com espaço e tempo para a contemplação, algo tão difícil nesses tempos atribulados. A Grande Vitória saiu ganhando.

LEIA MAIS EDITORIAIS

BR 101: novo trecho a ser duplicado é a melhor notícia dos últimos anos

O celular na sua mão também é causa da violência sem fim no trânsito

Estamos vivendo o momento sublime da democracia

Senadores do ES não estão nem aí para o rigor das contas públicas?

Mãe e filha atropeladas em Vila Velha: poderia ser qualquer um de nós

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Mobilidade Urbana Turismo no ES Aquaviário Ciclovia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados