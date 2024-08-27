Ciclovia da Vida completa um ano com mais de 550 mil travessias de ciclistas

Ciclovia da Vida, ligando Vitória à Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

“Essa ciclovia é a mais alta das Américas, com um mirante no ponto mais alto e se tornou um ponto turístico. Muita gente até comprou bicicleta para poder conhecer essa ciclovia. E para quem só usava a bicicleta nos finais de semana, agora está indo trabalhar por conta da facilidade da Ciclovia da Vida”, afirmou o governador Casagrande.

Segundo o governo do Estado, em setembro completará dois anos sem registros de suicídios no local por conta da instalação das grades de proteção. “Mesmo antes da conclusão da ciclovia, em agosto de 2023, a presença das grades já havia eliminado as ocorrências. Em 2021, foram 13 ocorrências de pessoas que tiraram a própria vida na Terceira Ponte; e cinco casos em 2022, sendo, em setembro daquele ano, o último registro”, divulgou o governo.

Com três metros de largura, a ciclovia permite o tráfego de dois ciclistas lado a lado durante a travessia, em um percurso que é monitorado por câmeras e, recentemente, teve o horário de funcionamento estendido , permitindo o uso das 5h às 23h.

De acordo com Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, a ciclovia se consolidou como uma rota cotidiana na Grande Vitória.

“Hoje, o fluxo de ciclistas durante a semana se equipara ao dos fins de semana, o que mostra que os capixabas adotaram a ciclovia tanto para lazer e esporte quanto para o deslocamento diário”, comentou Damasceno.

A estrutura

A Ciclovia da Vida possui aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão e é exclusiva para ciclistas. O acesso é proibido para pedestres e motociclistas, e os usuários devem seguir o sentido da via na Terceira Ponte: em direção a Vila Velha, pelo lado do Convento da Penha; em direção a Vitória, pelo lado do Morro do Moreno. A ciclovia também oferece um mirante no vão central da ponte, muito utilizado para uma pausa e para se apreciar a vista.