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Ligação entre Vitória e Vila Velha

Ciclovia da Vida completa um ano com mais de 550 mil travessias de ciclistas

Estrutura de 3,5 quilômetros, que conecta a Capital capixaba à cidade vizinha Vila Velha, tornou-se uma opção de mobilidade e lazer na Grande Vitória, além de zerar suicídios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2024 às 14:25

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 14:25

Ciclovia da Vida
Ciclovia da Vida, ligando Vitória à Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Ciclovia da Vida, estrutura acoplada à Terceira Ponte e que também conecta Vitória a Vila Velha, completou um ano com mais de 550 mil travessias de ciclistas. Na manhã desta terça-feira (27), o governador Renato Casagrande (PSB) cruzou a estrutura e comentou sobre os benefícios à saúde e à mobilidade da Grande Vitória, além de destacar a prevenção de suicídios no local. 
“Essa ciclovia é a mais alta das Américas, com um mirante no ponto mais alto e se tornou um ponto turístico. Muita gente até comprou bicicleta para poder conhecer essa ciclovia. E para quem só usava a bicicleta nos finais de semana, agora está indo trabalhar por conta da facilidade da Ciclovia da Vida”, afirmou o governador Casagrande.
Segundo o governo do Estado, em setembro completará dois anos sem registros de suicídios no local por conta da instalação das grades de proteção. “Mesmo antes da conclusão da ciclovia, em agosto de 2023, a presença das grades já havia eliminado as ocorrências. Em 2021, foram 13 ocorrências de pessoas que tiraram a própria vida na Terceira Ponte; e cinco casos em 2022, sendo, em setembro daquele ano, o último registro”, divulgou o governo.
Com três metros de largura, a ciclovia permite o tráfego de dois ciclistas lado a lado durante a travessia, em um percurso que é monitorado por câmeras e, recentemente, teve o horário de funcionamento estendido, permitindo o uso das 5h às 23h.
De acordo com Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, a ciclovia se consolidou como uma rota cotidiana na Grande Vitória.
“Hoje, o fluxo de ciclistas durante a semana se equipara ao dos fins de semana, o que mostra que os capixabas adotaram a ciclovia tanto para lazer e esporte quanto para o deslocamento diário”, comentou Damasceno.

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A estrutura

A Ciclovia da Vida possui aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão e é exclusiva para ciclistas. O acesso é proibido para pedestres e motociclistas, e os usuários devem seguir o sentido da via na Terceira Ponte: em direção a Vila Velha, pelo lado do Convento da Penha; em direção a Vitória, pelo lado do Morro do Moreno. A ciclovia também oferece um mirante no vão central da ponte, muito utilizado para uma pausa e para se apreciar a vista.
O acesso para quem sai de Vitória em direção a Vila Velha é feito sob a Terceira Ponte, nas proximidades do Tribunal de Justiça, conectando-se à ciclovia da Avenida Champagnat. Em Vila Velha, o acesso se dá pela mesma avenida, na altura da Rua São Paulo, com chegada em Vitória nas proximidades do Corpo de Bombeiros.

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