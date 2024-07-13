Ciclovia na Terceira Ponte vai ter horário ampliado a partir de segunda

A Ciclovia da Vida, instalada na Terceira Ponte
, vai ter o horário de funcionamento ampliado a partir de segunda-feira (15) . Hoje, a via opera das 5h30 às 22h30, mas, com a alteração, os ciclistas terão uma hora a mais para circular nesse trajeto, que poderá ser feito das 5h às 23 horas.
Conforme destaca a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o acesso à Ciclovia da Vida, que tem cerca de 3,5 quilômetros de extensão e 3 metros de largura, é exclusivo para ciclistas, sendo proibido para pedestres e motociclistas. O percurso deve seguir o sentido da via na Terceira Ponte: aqueles que se dirigem a Vila Velha devem seguir pelo lado do Convento da Penha, enquanto os que seguem para Vitória devem usar o lado do Morro do Moreno. É recomendando o uso de equipamentos de segurança, como capacete, e só utilizar bicicletas em bom estado de conservação.
O anúncio da ampliação foi feito inicialmente nas redes sociais pelo governador Renato Casagrande
(PSB), que mencionou também o fim da retirada das cabines de pedágio da Terceira Ponte e antecipou que, na próxima semana, vai começar o mesmo processo de remoção na Rodovia do Sol. Nesse trecho, segundo a Semobi, a previsão é começar os trabalhos também na segunda e concluir em até 60 dias.