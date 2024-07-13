Ciclovia na Terceira Ponte vai ter horário ampliado a partir de segunda

Conforme destaca a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o acesso à Ciclovia da Vida, que tem cerca de 3,5 quilômetros de extensão e 3 metros de largura, é exclusivo para ciclistas, sendo proibido para pedestres e motociclistas. O percurso deve seguir o sentido da via na Terceira Ponte: aqueles que se dirigem a Vila Velha devem seguir pelo lado do Convento da Penha, enquanto os que seguem para Vitória devem usar o lado do Morro do Moreno. É recomendando o uso de equipamentos de segurança, como capacete, e só utilizar bicicletas em bom estado de conservação.