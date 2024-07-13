Acidente na BR 101 deixa três feridos em Itapemirim

Uma batida envolvendo uma caminhonete e um veículo SUV deixou três pessoas feridas no quilômetro 415 da BR 101, na região de Safra, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, por volta das 7h deste sábado (13). Em registros enviados à reportagem de A Gazeta, é possível observar que os destroços dos veículos, incluindo uma roda, ficaram espalhados pela rodovia, que só foi totalmente liberada por volta das 8h30.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, três pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhadas ao hospital. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito fluiu em "Pare e Siga", mas foi totalmente liberado às 8h36.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local do acidente. A reportagem demandou a corporação para saber mais informações sobre a ocorrência e a dinâmica da colisão, mas não houve retorno até a publicação.