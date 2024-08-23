Aluna do Ifes de Viana vai representar o Brasil em simulações da ONU nos EUA

Isabela Santos, de 16 anos, foi selecionada para viagem e estudos nos EUA Crédito: Arquivo pessoal

A estudante Isabela Soares Machado dos Santos, de 16 anos, parece não se contentar a rotina de uma aluna do 1º ano do Instituto Federal do Espírito Santo . Além dos estudos, ela fundou e colabora com projetos sociais relacionados ao meio ambiente e à leitura e sempre conviveu com o sonho de estudar fora do Brasil , e que agora vai virar realidade.

A jovem moradora de Vitória e estudante do campus do Ifes de Viana foi selecionada para representar o Brasil em simulações da Organização das Nações Unidas em Harvard e Yale, instituições tradicionais de ensino nos Estados Unidos. A viagem vai acontecer em janeiro de 2025, mas Isabela agora corre atrás para juntar a quantia necessária. Ela é a única estudante do Espírito Santo selecionada no programa.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a estudante de 16 anos contou que sempre se interessou por programas de debate e simulações, como os eventos organizados pela ONU. Isabela está no 1º dos três anos do ensino médio no Instituto Federal. Enquanto tem as aulas do currículo tradicional, também se torna técnica em logística.

"Sempre participei muito de simulações, sempre acompanhei este tipo de organização. Me inscrevi para o programa, passei por uma entrevista e acabei sendo selecionada. Fiquei muito feliz ao saber que fui selecionada. Eu gosto muito, é algo que me desenvolve. Eu sempre tive o sonho de estudar fora" Isabela Santos - Estudante do Ifes

Isabela Santos é fundadora do projeto social "Letras Verdes", que arrecada e doa livros para crianças e adolescentes de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Também é parte do "Amazônia de Pé", que visa a proteção das florestas e dos povos da Amazônia. Em junho, ela conquistou a medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Geopolítica (OBGP).

Isabela Santos, foi selecionada para viagem e estudos nos EUA Crédito: Arquivo pessoal

Para Isabela, a ida aos Estados Unidos representa uma grande oportunidade. Segundo ela, é como abrir as portas para que mais estudantes possam fazer o mesmo futuramente. Durante as simulações, os alunos vão debater questões globais e até apresentar propostas e soluções.

Ao todo, 70 alunos de todo o Brasil foram selecionados. A viagem vai acontecer entre os dias 18 de janeiro a 4 de fevereiro. A organização da viagem é de responsabilidade da Internationali Negotia, um programa educacional baseado no conceito de simulação das Nações Unidas por meio do sistema MIB - Modelo Internacional do Brasil.

A notícia de que Isabela deixaria o Espírito Santo rumo aos Estados Unidos foi comemorada pelo próprio Instituto Federal do Estado, que repercutiu a novidade no site e nas redes sociais.

No período em solo norte-americano, os estudantes vão passar por Nova Iorque, Nova Jersey, Washington, New Haven e Boston. As simulações na Universidade de Yale serão nos dias 23 a 26 de janeiro e as simulações da Universidade de Harvard acontecerão entre 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025.

Apesar de ter sido selecionada, Isabela precisará pagar um valor. O pagamento permite que ela realize as viagens do Brasil para os Estados Unidos e dentro do país norte-americano.

Mas como ajudar Isabela?

Desde que soube da seleção, Isabela tem divulgado no Instagram e TikTok informações a respeito da oportunidade. Uma vaquinha foi aberta para que capixaba consiga juntar o valor. Uma estimativa feita por ela indica uma quantia entre R$ 25 mil e R$ 30 mil, considerando que os gastos serão em dólar.

"A vaquinha tem ido muito bem. Comecei a divulgar nas redes sociais e isso ajudou. Mas preciso de mais ajuda. qualquer valor pode ajudar, qualquer ajuda é uma ajuda", afirmou a estudante.