EducarES discute convivência de diferentes gerações no mercado de trabalho

Evento vai reunir especialistas em Educação, professores e entidades em uma verdadeira arena de conhecimento. Mais uma vez, o apresentador do “Altas Horas”, Serginho Groisman, conduz o bate-papo

Como lidar com as diferentes gerações no trabalho e aproveitar as vantagens desta diversidade? Essas são algumas das muitas questões que serão trazidas à tona na edição 2024 do EducarES, uma verdadeira arena de conhecimento que vai reunir especialistas em Educação, entidades e profissionais de renome no Centro de Convenções de Vitória, no próximo dia 25 de setembro.