GenZ e Alpha: como é uma escola preparada para atender às novas gerações?

Duas gerações convivem hoje na escola. São as chamadas GenZ (formada pelos nascidos entre 1995 e 2010) e Alpha (com os nascidos a partir de 2010), que vivem imersas em um mundo digital e que demandaram mudanças estruturais no processo de ensino-aprendizagem. Livro e caderno perderam espaço para tablets e computadores. Até mesmo a tradicional lousa ganhou roupagem tecnológica.
Só que essa metamorfose segue em andamento. A reflexão que educadores fazem agora é: para que usar tantas tecnologias? Como investir mais na conexão humana, analógica, já que a escola nunca deixou de ter a função de formar cidadãos? Essas indagações não têm respostas prontas. Mas fato é que a missão de tornar a escola mais atrativa não será cumprida com a adoção apenas de novas tecnologias.
O papel da escola vem sendo ressignificado há algum tempo. Hoje, é possível estudar sem fronteiras, por meio de um click, na internet.
“Só que a escola não tem somente um papel de formação técnica. Há uma função de formação de cidadãos e, claro, a experiência. Então, a escola vai cada vez mais se adequar e se alinhar aos avanços tecnológicos, mas ela precisa ter essa visão de formadora de seres humanos, priorizando experiências e interações, promovendo espaços criativos e inovadores”, pontua Otávio Lube dos Santos, especialista em Educação.
Ele é enfático ao afirmar ser importante educar os alunos para usar as tecnologias de maneira consciente e ética, para que sejam detentores do poder e não uma massa de manobra controlada pela internet.
"Hoje se fala em professores com inteligência artificial, tutores, mas, no final das contas, não se fala da experiência humana. Da ética. Esse papel de formação cidadã é da escola. A escola precisa caminhar com as evoluções tecnológicas, implementando-as em sala de aula e, ao mesmo tempo, ter essa visão de conscientização"
Momento de rever estratégias
Países que se desenvolveram tecnologicamente na educação estão reavaliando suas estratégias. Muitos vêm diminuindo o uso de tela, voltando para o livro, outros estão proibindo o uso de celular em sala de aula.
“A grande questão envolve o potencial que a conexão gera e o que as ferramentas são capazes de fazer. Mas, para a escola regular valer-se disso, é outra realidade. É importante considerar que o maior valor das escolas é a possibilidade do contato humano”, ressalta o diretor-geral da Escola Monteiro, Eduardo Costa Gomes.
Para ele, a humanidade está vivendo uma experiência em tempo real. “Há muitas coisas legais acontecendo, mas o efeito disso, ora positivo, ora negativo, leva a uma reavaliação.”
A pedagoga Flávia Sperandio, especialista em Informática na Educação e mestra em Psicologia Institucional, defende que a escola deve estar conectada às questões de seu tempo, constantemente se reinventando, porque a sociedade está em contínua transformação, e porque a escola é formada pelas próprias pessoas, integrantes dessa sociedade, ícones dessas transformações.
“Devemos buscar entender quais são as demandas de nosso tempo e nos perguntar como construiremos uma formação coerente com elas, garantindo o direito à cidadania, garantindo a fluência nas linguagens que nosso mundo (sempre novo) fala”, analisa.
Conexão humana
A conexão humana, analógica, é a primeira que carece de investimento para construirmos escolas e comunidades cada vez mais qualificadas, afirma a pedagoga. “Isso porque, para aprender, precisamos interagir, precisamos da experiência social e de vínculo.”
A pedagoga observa que os métodos, os meios e os materiais são recursos para viabilizar as interações e as experiências aprendentes, e não podem preceder o objetivo de ensino-aprendizagem.
Flávia Sperandio cita, como exemplo, a escolha de incluir ou não celulares, tablets, computadores e projetores na escola, uma decisão que, em sua avaliação, não pode ser mais importante do que a intencionalidade pedagógica sobre o que será feito com esses recursos. “Ter um tablet para acessar o quê? Para quê?”
Espaço para formar cidadãos
O grande objetivo do sistema de educação é melhorar e formar outras pessoas. E esse papel, lembra o professor Fábio Portela, diretor-geral do UP Centro Educacional, não é desempenhado via Bluetooth.
Muito mais que os recursos tecnológicos disponíveis, Portela ressalta que as escolas precisam formar pessoas capazes de lidar com essas ferramentas de forma inteligente, saudável e precisa. Portanto, para ele, investir na capacitação da equipe é crucial.
"O mundo já está tomado pelas sempre novas tecnologias e se esquecendo de que, no final, pessoas é que transformam o mundo. O problema não está na lousa de 1 milhão de pixels, bem como nela não está a solução."
Difícil, na opinião do professor, é formar seres humanos dotados de visão crítica, de empatia, com capacidade de resolver uma situação-problema com a devida competência esperada pelo mundo afora. “Computador, IA, ChatGPT…Nenhum deles fará (tudo) isso por nós.”
Portela reforça, entretanto, que a ideia não é o abandono da tecnologia, que pode e deve ser bastante usada, desde que como ferramenta e com responsabilidade para que, de fato, colabore com os processos de ensino-aprendizagem.
Nesse contexto de formação, as pessoas fazem a diferença. Daniel Rojas, diretor-geral da Escola Madan, sugere que uma aula atrativa é aquela em que o aluno participa ativamente. Para isso, diz ele, a instituição investe no desenvolvimento contínuo dos professores, incentivando o uso de métodos dinâmicos e interativos.
“Também estimulamos a aplicação de projetos que envolvem pesquisas e debates, permitindo que os alunos se tornem protagonistas do seu aprendizado. A ideia é transformar a sala de aula em um ambiente onde o conhecimento seja construído coletivamente, sem perder de vista seu papel formador.”