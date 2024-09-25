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Digital e interativa

Revista EducarES 2024 discute encontro de gerações no mercado de trabalho

Dos baby boomers à GenZ, os desafios e as oportunidades desse caldeirão geracional inédito são temas da publicação de A Gazeta. Conteúdos trazem também análises de especialistas, tendências e as novidades nas escolas e faculdades do ES

Publicado em 

25 set 2024 às 10:00

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 10:00

Revista digital pode ser lida no celular, tablet ou computador, com elementos interativos
Revista digital pode ser acessada no celular, tablet ou computador, com elementos interativos Crédito: Mockup/ Geraldo Netto
Algo sem precedentes na história, o mercado de trabalho vive um verdadeiro encontro de gerações. Pela primeira vez, quatro delas estão dividindo o mesmo ambiente de trabalho – baby boomers (nascidos entre 1945 e 1964), geração X (nascidos entre 1965 e 1980), geração Y ou millennials (nascidos entre 1981 e 1995) e geração Z (nascidos entre 1995 e 2010).  E já estão batendo à porta também, como menores aprendizes, os Alpha, nascidos a partir de 2010. 

Os desafios, os aprendizados e todas as oportunidades que esse caldeirão geracional traz são abordados na Revista EducarES 2024, que nesta terceira edição chega de forma totalmente digital e interativa. A revista será lançada durante o "EducarES: Arena Profissões", evento realizado pela Rede Gazeta nesta quarta-feira (25/09), no Centro de Convenções de Vitória, com participação do apresentador do "Altas Horas", da TV Globo, Serginho Groisman
A publicação trata também de temas como os impactos da inteligência artificial (IA) na educação e no mercado de trabalho, os desafios dos educadores para lidar com alunos hiperconectados, as mudanças com o Novo Ensino Médio e o que as escolas e faculdades estão preparando para o próximo ano letivo. Para ter acesso à revista digital, basta clicar aqui ou na imagem abaixo:

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Encontro de gerações traz desafios e novas oportunidades ao mercado de trabalho

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