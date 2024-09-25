Revista EducarES 2024 discute encontro de gerações no mercado de trabalho

Algo sem precedentes na história, o mercado de trabalho vive um verdadeiro encontro de gerações. Pela primeira vez, quatro delas estão dividindo o mesmo ambiente de trabalho – baby boomers (nascidos entre 1945 e 1964), geração X (nascidos entre 1965 e 1980), geração Y ou millennials (nascidos entre 1981 e 1995) e geração Z (nascidos entre 1995 e 2010). E já estão batendo à porta também, como menores aprendizes, os Alpha, nascidos a partir de 2010.
Os desafios, os aprendizados e todas as oportunidades que esse caldeirão geracional traz são abordados na Revista EducarES 2024, que nesta terceira edição chega de forma totalmente digital e interativa. A revista será lançada durante o "EducarES: Arena Profissões", evento realizado pela Rede Gazeta nesta quarta-feira (25/09), no Centro de Convenções de Vitória, com participação do apresentador do "Altas Horas", da TV Globo, Serginho Groisman.
A publicação trata também de temas como os impactos da inteligência artificial (IA) na educação e no mercado de trabalho, os desafios dos educadores para lidar com alunos hiperconectados, as mudanças com o Novo Ensino Médio e o que as escolas e faculdades estão preparando para o próximo ano letivo. Para ter acesso à revista digital, basta clicar aqui ou na imagem abaixo: