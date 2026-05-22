Roda de ônibus escolar se solta durante trajeto em Rio Bananal; vídeo

Uma roda de um ônibus escolar se desprendeu durante o transporte de alunos no Córrego Mário Freire, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (21). De acordo com a prefeitura, o veículo seguia para buscar estudantes quando o incidente aconteceu. No momento, havia apenas um aluno no ônibus, que não ficou ferido.





Segundo a administração municipal, o transporte escolar é operado por uma empresa terceirizada que presta serviço ao município.





A prefeitura informou ainda que as estradas da região apresentam boas condições de tráfego e que acompanha o caso junto à empresa responsável pelo veículo.