Youtuber usa Vitória e Vila Velha para mostrar que a Terra é redonda

O planeta Terra é redondo. Considerando a produção científica desde os tempos de Galileu Galilei até os dias atuais, essa é uma afirmação óbvia. Entretanto, em tempos em que teorias da conspiração e fake news enchem a internet, checar e comprovar os fatos é importante.

O youtuber Iberê Tenório, apresentador do canal Manual do Mundo, conhecido por mostrar e explicar curiosidades científicas com uma linguagem descomplicada — e que possui mais de 18 milhões de inscritos na plataforma de vídeos — aproveitou a passagem pelo Espírito Santo para fazer um de seus experimentos. Nesse caso, atestar a curvatura do formato esférico do planeta.

A sugestão de fazer o experimento em terras capixabas foi de um inscrito do canal, que enviou várias fotos para Iberê mostrando que o Espírito Santo tem uma condição especial, ou seja, uma particularidade para a realização da experiência: os guindastes gigantes da Vale na ponta do Porto de Tubarão. OS equipamentos, na experiência, servem de ponto de referência.

Guindastes no Porto de Tubarão, da Vale, que foram referenciais para a experiência Crédito: Fernando Madeira

O experimento

A experiência proposta por Iberê é a seguinte: fazer imagens de um ponto observável, próximo do nível do mar, de diferentes distâncias. Os pontos fixos são quatro guindastes que ficam na área da Vale e tem 62 metros de altura. Afastando-se deles em uma altura fixa (no vídeo, a mais ou menos 1 metro do nível do mar), é possível notar a curvatura da terra observando a linha do horizonte.

"No Espírito Santo, a gente tem a situação ideal, porque tem uma espécie de ponta no litoral que tem quatro guindastes muito altos e você consegue ir para outras praias que estão bem longe e olhar esses guindastes", explicou o youtuber. O que faz essa condição tão especial é a possibilidade de olhar os guindastes de diversos pontos tendo só a superfície do mar à frente, sem prédios ou montanhas.

Youtuber usou litoral da Grande Vitória para fazer experimento Crédito: Montagem A Gazeta

Quanto maior a distância da qual os guindastes são observados, a curvatura da Terra faz com que o horizonte vá cobrindo a visão da base das estruturas no Porto de Tubarão. O efeito atesta, justamente, essa curvatura que é uma evidência do formato esférico do planeta.

O resultado da experiência, obviamente, deu o resultado esperado. Apesar de haver quem questione, o formato da Terra já é um ponto pacífico entre cientistas há muitos anos. "Claro que, hoje, essa não é mais uma questão, já que temos um monte de fotos da terra tiradas do espaço", disse Iberê.

Imagens feitas pelo youtuber Iberê Tenório no Espírito Santo para comprovar que a Terra é redonda Crédito: Reprodução Manual do Mundo

Além da experiência, o vídeo também conta com imagens das praias pelas quais ele passou. Em um dos pontos, na Praia da Boca do Rio, em Vila Velha, Iberê contou, no vídeo, que teve trabalho para chegar. "Mas a paisagem é bem bonita", elogiou ele. Abaixo, é possível ver o vídeo completo com a experiência e o passeio do youtuber em terras capixabas.