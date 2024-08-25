Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Youtuber usa Vitória e Vila Velha para mostrar que a Terra é redonda

Iberê Tenório, apresentador do canal Manual do Mundo, no Youtube, aproveitou passagem por Vitória para fazer experimento a partir de uma particularidade entre as duas cidades vizinhas
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

25 ago 2024 às 08:11

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 08:11

O planeta Terra é redondo. Considerando a produção científica desde os tempos de Galileu Galilei até os dias atuais, essa é uma afirmação óbvia. Entretanto, em tempos em que teorias da conspiração e fake news enchem a internet, checar e comprovar os fatos é importante.
O youtuber Iberê Tenório, apresentador do canal Manual do Mundo, conhecido por mostrar e explicar curiosidades científicas com uma linguagem descomplicada — e que possui mais de 18 milhões de inscritos na plataforma de vídeos — aproveitou a passagem pelo Espírito Santo para fazer um de seus experimentos. Nesse caso, atestar a curvatura do formato esférico do planeta. 
A sugestão de fazer o experimento em terras capixabas foi de um inscrito do canal, que enviou várias fotos para Iberê mostrando que o Espírito Santo tem uma condição especial, ou seja, uma particularidade para a realização da experiência: os guindastes gigantes da Vale na ponta do Porto de Tubarão. OS equipamentos, na experiência, servem de ponto de referência. 
Data: 29/12/2020 - ES - Vitória - Embarque de minério de ferro no Porto de Tubarão - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Guindastes no Porto de Tubarão, da Vale, que foram referenciais para a experiência Crédito: Fernando Madeira

O experimento

A experiência proposta por Iberê é a seguinte: fazer imagens de um ponto observável, próximo do nível do mar, de diferentes distâncias. Os pontos fixos são quatro guindastes que ficam na área da Vale e tem 62 metros de altura. Afastando-se deles em uma altura fixa (no vídeo, a mais ou menos 1 metro do nível do mar), é possível notar a curvatura da terra observando a linha do horizonte.
"No Espírito Santo, a gente tem a situação ideal, porque tem uma espécie de ponta no litoral que tem quatro guindastes muito altos e você consegue ir para outras praias que estão bem longe e olhar esses guindastes", explicou o youtuber. O que faz essa condição tão especial é a possibilidade de olhar os guindastes de diversos pontos tendo só a superfície do mar à frente, sem prédios ou montanhas.
Youtuber usou litoral da Grande Vitória para fazer experimento
Youtuber usou litoral da Grande Vitória para fazer experimento Crédito: Montagem A Gazeta
Quanto maior a distância da qual os guindastes são observados, a curvatura da Terra faz com que o horizonte vá cobrindo a visão da base das estruturas no Porto de Tubarão. O efeito atesta, justamente, essa curvatura que é uma evidência do formato esférico do planeta. 
O resultado da experiência, obviamente, deu o resultado esperado. Apesar de haver quem questione, o formato da Terra já é um ponto pacífico entre cientistas há muitos anos. "Claro que, hoje, essa não é mais uma questão, já que temos um monte de fotos da terra tiradas do espaço", disse Iberê. 
Imagens feitas pelo youtuber Iberê Tenório no Espírito Santo para comprovar que a Terra é redonda
Imagens feitas pelo youtuber Iberê Tenório no Espírito Santo para comprovar que a Terra é redonda Crédito: Reprodução Manual do Mundo
Além da experiência, o vídeo também conta com imagens das praias pelas quais ele passou. Em um dos pontos, na Praia da Boca do Rio, em Vila Velha, Iberê contou, no vídeo, que teve trabalho para chegar. "Mas a paisagem é bem bonita", elogiou ele. Abaixo, é possível ver o vídeo completo com a experiência e o passeio do youtuber em terras capixabas.
O vídeo completo produzido pelo canal Manual do Mundo, tanto com a experiência, quanto imagens da visita de Iberê ao litoral do Espírito Santo, pode ser visto abaixo:

LEIA MAIS

Decisão obriga prefeitura a resgatar cachorros abandonados em Cachoeiro

Incêndio atinge área de canavial e causa prejuízos a empresa em Linhares

Estudante do ES é ouro na Olimpíada Global de Matemática em Singapura

Alunos protestam contra fechamento de RU e Ufes dá prazo para reabertura

Pai e filho afogados em Colatina viajavam juntos para pescar pela 1ª vez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito Ciência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados