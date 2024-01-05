Integração de bikes entre Vitória e Vila Velha teve 816 viagens em um mês

Desde que se tornou possível, em dezembro de 2023, pegar uma bicicleta compartilhada em Vila Velha e atravessar até Vitória, deixando o equipamento em uma das estações da Capital, ou vice-versa, 816 ciclistas já fizeram a travessia entre os municípios.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, “o sistema de bikes compartilhadas registrou, até agora, 424 viagens da cidade canela-verde para Vitória. Já as viagens de Vitória para Vila Velha somam 392”.
A operação do sistema canela-verde é feita pela mesma empresa responsável pelo gerenciamento do Bike Vitória, o que permitiu a integração. Em dezembro, primeiro mês da volta das bikes compartilhadas em Vila Velha, foram registradas 14.444 viagens, segundo a prefeitura.
Atualmente, são 11 estações em funcionamento na cidade, com 110 bicicletas ao todo, incluindo infantis, mas a previsão é de que, ainda em janeiro, o sistema seja ampliado. Ao todo, 21 estações estarão disponíveis em pontos estratégicos de Vila Velha, com uma frota total de 210 bicicletas.