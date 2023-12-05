Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entenda

Bikes compartilhadas voltam em Vila Velha sem integração com Vitória

Sistema é operado pela mesma empresa que opera na Capital e começou a funcionar no último domingo (3), com 11 estações e 110 bicicletas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 dez 2023 às 07:11

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 07:11

Bikes compartilhadas voltam em Vila Velha sem integração com Vitória
Bikes compartilhadas voltam em Vila Velha sem integração com Vitória Crédito: Antônio Oliveira/Secom PMVV
Vila Velha voltou a contar com um sistema de bicicletas compartilhadas desde o último domingo (3), sendo operado pela mesma empresa que atua em Vitória. A tão esperada integração com a Capital, no entanto, ainda não ocorreu. Os usuários conseguem pegar e deixar as bikes nas estações das duas cidades, mas precisam utilizar dois aplicativos diferentes. 
A secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Adriana Peixoto Miguel, diz que o sistema funciona plenamente na cidade, mas ainda não esta totalmente integrado. "O usuário pode pegar a bicicleta em qualquer lugar de Vila Velha e deixar em Vitória ou vice-versa. Não está funcionando ainda o pacote único de integração, esse está em vias finais", disse em entrevista à TV Gazeta.
Essa falta de integração faz com que os usuários tenham que ter dois aplicativos para usar as bicicletas entre as duas cidades, o "Bikes", em Vila Velha, e o "Bike Vitória", na Capital. 
Caso o ciclista queira sair da Capital, precisa pegar a bicicleta pelo Bike Vitória. Ele pode deixar a bicicleta em qualquer estação de Vila Velha. Para voltar a Vitória, no entanto, é necessário retirar a bicicleta pelo aplicativo Bikes, não sendo possível fazer todas as operações em um único sistema. 

Localização das estações

Nesta primeira fase foram instaladas 11 estações com 110 bicicletas liberadas para uso. A expectativa da prefeitura é ter 21 estações até janeiro, com uma frota total de 210 bikes.
  1. Orla da Curva da Sereia (R. Gastão Roubach, 2-390, Praia da Costa);
  2. Praia da Costa (Av. Antônio Gil Veloso, 1202-1302, Praia da Costa);
  3. Orla Maranhão (Av. Antônio Gil Veloso, 1692-1794, Praia da Costa);
  4. Orla Jair de Andrade (Av. Antônio Gil Veloso, 3302-3312, Praia da Costa);
  5. Orla Bobs (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica);
  6. Orla Itaiabaia (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica);
  7. Praça do Ciclista - kids/adulta (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica);
  8. Praça Dom Cavatti (Rua Santa Catarina - Itapuã, Vila Velha)
  9. Prefeitura (Av. Santa Leopoldina, 736-890, Praia de Itaparica); 
  10. Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2294-2340, Divino Espírito Santo);
  11. Ciclovia da Vida (Rua São Paulo Esquina com Rua Henrique Moscoso).

Preços

Os valores para uso em Vila Velha serão os mesmos praticados em Vitória:
- Passe diário por R$ 8 (24h);
- Passe mensal por R$ 18 (30 dias);
- Passe anual por R$ 120 (1 ano).

A contratação dos pacotes para retirar as bicicletas ocorre exclusivamente pelo aplicativo Bikes, disponível para sistemas Android e IOS, ou no site www.boradebikes.com.br. Basta realizar o cadastro, fazer o login e informar os dados do cartão de crédito para pagamento. Com a localização das estações no mapa, os usuários podem retirar as bicicletas e fazer a devolução em qualquer estação disponível.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana Prefeitura de Vila Velha Prefeitura de Vitória Bike Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados