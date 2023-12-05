Bikes compartilhadas voltam em Vila Velha sem integração com Vitória Crédito: Antônio Oliveira/Secom PMVV

Vila Velha voltou a contar com um sistema de bicicletas compartilhadas desde o último domingo (3), sendo operado pela mesma empresa que atua em Vitória . A tão esperada integração com a Capital, no entanto, ainda não ocorreu. Os usuários conseguem pegar e deixar as bikes nas estações das duas cidades, mas precisam utilizar dois aplicativos diferentes.

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Adriana Peixoto Miguel, diz que o sistema funciona plenamente na cidade, mas ainda não esta totalmente integrado. "O usuário pode pegar a bicicleta em qualquer lugar de Vila Velha e deixar em Vitória ou vice-versa. Não está funcionando ainda o pacote único de integração, esse está em vias finais", disse em entrevista à TV Gazeta.

Essa falta de integração faz com que os usuários tenham que ter dois aplicativos para usar as bicicletas entre as duas cidades, o "Bikes", em Vila Velha, e o "Bike Vitória", na Capital.

Caso o ciclista queira sair da Capital, precisa pegar a bicicleta pelo Bike Vitória. Ele pode deixar a bicicleta em qualquer estação de Vila Velha. Para voltar a Vitória, no entanto, é necessário retirar a bicicleta pelo aplicativo Bikes, não sendo possível fazer todas as operações em um único sistema.

Localização das estações

Nesta primeira fase foram instaladas 11 estações com 110 bicicletas liberadas para uso. A expectativa da prefeitura é ter 21 estações até janeiro, com uma frota total de 210 bikes.

Orla da Curva da Sereia (R. Gastão Roubach, 2-390, Praia da Costa); Praia da Costa (Av. Antônio Gil Veloso, 1202-1302, Praia da Costa); Orla Maranhão (Av. Antônio Gil Veloso, 1692-1794, Praia da Costa); Orla Jair de Andrade (Av. Antônio Gil Veloso, 3302-3312, Praia da Costa); Orla Bobs (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica); Orla Itaiabaia (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica); Praça do Ciclista - kids/adulta (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica); Praça Dom Cavatti (Rua Santa Catarina - Itapuã, Vila Velha) Prefeitura (Av. Santa Leopoldina, 736-890, Praia de Itaparica); Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2294-2340, Divino Espírito Santo); Ciclovia da Vida (Rua São Paulo Esquina com Rua Henrique Moscoso).