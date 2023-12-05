Bikes compartilhadas voltam em Vila Velha sem integração com Vitória

Localização das estações
- Orla da Curva da Sereia (R. Gastão Roubach, 2-390, Praia da Costa);
- Praia da Costa (Av. Antônio Gil Veloso, 1202-1302, Praia da Costa);
- Orla Maranhão (Av. Antônio Gil Veloso, 1692-1794, Praia da Costa);
- Orla Jair de Andrade (Av. Antônio Gil Veloso, 3302-3312, Praia da Costa);
- Orla Bobs (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica);
- Orla Itaiabaia (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica);
- Praça do Ciclista - kids/adulta (Av. Est. José Júlio de Souza, Praia de Itaparica);
- Praça Dom Cavatti (Rua Santa Catarina - Itapuã, Vila Velha)
- Prefeitura (Av. Santa Leopoldina, 736-890, Praia de Itaparica);
- Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2294-2340, Divino Espírito Santo);
- Ciclovia da Vida (Rua São Paulo Esquina com Rua Henrique Moscoso).
Preços
Os valores para uso em Vila Velha serão os mesmos praticados em Vitória:
- Passe diário por R$ 8 (24h);
- Passe mensal por R$ 18 (30 dias);
- Passe anual por R$ 120 (1 ano).
A contratação dos pacotes para retirar as bicicletas ocorre exclusivamente pelo aplicativo Bikes, disponível para sistemas Android e IOS, ou no site www.boradebikes.com.br. Basta realizar o cadastro, fazer o login e informar os dados do cartão de crédito para pagamento. Com a localização das estações no mapa, os usuários podem retirar as bicicletas e fazer a devolução em qualquer estação disponível.