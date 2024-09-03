Mulher morre atropelada por carro na Rodovia do Sol em Itapemirim

Trecho da Rodovia do Sol onde ocorreu acidente fatal Crédito: Redes socias

Uma mulher morreu atropelada na manhã desta terça-feira (3), na ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, em Itapemirim , Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada pela Polícia Militar como Silvana Silva, de 47 anos, foi atingida por um carro enquanto caminhava no acostamento, próximo à base da Marinha do Brasil.

A rodovia liga os municípios de Itapemirim e Marataízes. Serviços de resgate, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e uma ambulância municipal, foram acionados para o socorro da vítima, mas a mulher morreu no local do acidente.

Silvana Silva, mulher que morreu atropelada na Rodovia do Sol Crédito: Redes Sociais

Em nota, a Polícia Militar informou que a equipe encontrou a condutora do carro envolvido no acidente "em choque, sendo amparada por parentes". Perto dela, a vítima caída às margens da rodovia. Um outro motorista que testemunhou a colisão relatou ao policiais que a condutora que atropelou Silvana teria invadido o acostamento enquanto a mulher caminhava.

O nome da motorista envolvida no acidente não foi divulgado. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A condutora, de 41 anos, foi levada à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil disse que ela foi ouvida e liberada conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a corporação, a medida foi adotada uma vez que ela permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.