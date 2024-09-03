Investimento ferroviário em Minas: o ES tem tudo a ver com isso

Ferrovia, estrada de ferro Crédito: Manfred Richter/Pixabay

Não tem muito tempo que afirmamos neste espaço que "quem tem porto precisa de ferrovia". A consolidação logística capixaba só vai acontecer quando os investimentos no setor portuário encontrarem também uma malha ferroviária mais ampla e eficiente. O que também exige investimentos.

O trecho ferroviário de 355 quilômetros no Estado vizinho vai ampliar a capacidade de escoamento de cargas no Corredor Centro-Leste, eixo ferroviário que conecta o Centro-Oeste do país, a locomotiva do agronegócio, e os portos do litoral capixaba. É um olhar de longo prazo, para aumentar a competitividade do Espírito Santo, diante de um horizonte no qual já se vê o fim dos incentivos fiscais.

Atualmente, o traçado da via, controlada pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), por ser muito íngreme no trecho da Serra do Tigre, faz com que os portos do Rio de Janeiro e São Paulo acabem sendo privilegiados. É um gargalo logístico que limita o volume de cargas que chegam aos nossos portos.

É um desejo antigo, que encontra uma janela de oportunidade com reabertura das audiências públicas para debater a prorrogação do contrato de concessão da FCA e a renegociação das renovações antecipadas das ferrovias Vitória-Minas e Carajás, da Vale. É daí que podem surgir tanto a viabilidade quanto as alternativas de financiamento da obra: as estimativas variam entre R$ 5,5 bilhões e R$ 13 bilhões.