Apostas esportivas e jogos de azar on-line impactam o orçamento familiar

Orçamento familiar, principalmente para quem gasta tudo que ganha mês a mês, é um cobertor curto. Há sempre decisões difíceis de se tomar, em que uma escolha de compra pode significar o cancelamento de outra. Por isso, pesquisar acerca dos padrões de consumo da população é tão importante para diversos setores da economia, principalmente aqueles ligados ao varejo. É importante também estudar a trajetória de renda, emprego e endividamento (cuja despesa são os juros) para entender como o consumidor se comportará daqui para a frente.

Há cerca de um ano, a rede supermercadista Assaí reportou uma mudança nos padrões de consumo dos seus consumidores, com uma diminuição no volume de compras dos produtos da rede. Através de pesquisas com os clientes, o Assaí detectou que há um novo componente do orçamento familiar que não é desprezível: a entrada dos gastos com apostas esportivas. E isso, segundo a empresa, fez com que os consumidores gastassem menos dentro do supermercado.

Mercado das apostas esportivas explodiu no país Crédito: rawpixel.com/freepik

Neste mês de agosto de 2024, a fabricante de roupas SideWalk pediu recuperação judicial e culpou (em parte) a popularização das apostas esportivas como um dos fatores determinantes para a diminuição das vendas da empresa.

O Brasil já foi um país bastante fechado para jogos de azar. Mas com a aprovação de um novo marco regulatório para o setor, e com a regulamentação trazida pela Medida Provisória 1182/2023 , esse mercado explodiu. Já somos top 10 no mundo em volume de apostas, e a maioria dos times de futebol da Série A são patrocinados por empresas do ramo, em porcentagem que provavelmente é a maior do mundo.

Recentemente, o diretor de Política Monetária do Banco Central , Gabriel Galípolo, cotado para ser o próximo presidente da instituição, externou preocupação, publicamente, com o fato de que os recursos gerados pelo crescimento da renda e do emprego vem "vazando" para jogos e apostas.

Esse mercado é contruído matematicamente, de forma que a "banca" sempre ganha. No ramo de apostas esportivas, a empresa fatura algo em torno de 2 a 4% do volume apostado. Perdas e ganhos da casa de apostas se somam dentro de um "cardápio" amplo de jogos, onde a banca "diversifica" o seu risco, e o resultado da banca aparece no final. É um ramo altamente computadorizado, onde algoritmos analisam os dados e alteram as odds (remuneração da aposta vencedora) conforme o movimento dos apostadores, praticamente garantindo o ganho da banca.

É por isso que a maioria esmagadora dos apostadores terá prejuízo líquido, o jogo é feito para isso. É possível ganhar dinheiro com apostas esportivas? Sim, é possível, mas é difícil e até improvável. Não basta ter uma visão privilegiada do esporte e uma certa sorte, é preciso ganhar do adversário mais difícil, aquele que sempre vence: a banca.

"Há quem diga que o entretenimento justifica o gasto, mas é preciso ter consciência de que, na maioria das vezes, é um gasto que vai tomar o lugar de outros itens do orçamento familiar. É assustador que essa nova despesa possa estar reduzindo o consumo de bens essenciais, como aqueles que são vendidos em uma rede de supermercados, incluindo comida" Lelio Monteiro - Colunista

Esse fenômeno da entrada das apostas no orçamento das famílias provavelmente veio para ficar. É importante que haja a conscientização da população acerca do assunto, algo que passa pela educação financeira e pelo conhecimento básico de aspectos de finanças pessoais. Há também que se considerar os aspectos psicológicos envolvidos, já que é possível desenvolver compulsão e vício no jogo.