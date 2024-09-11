Violência do tráfico em Colatina precisa ser contida com estratégia

Jovem assassinado com tiro na cabeça em bairro de Colatina em fevereiro deste ano Crédito: Reprodução/redes sociais

É tudo uma questão de mercado, até mesmo para o tráfico, e nos municípios do interior é possível ampliar esse comércio ilegal. O problema é que a concorrência é na base da bala, resultando em mais mortes violentas na disputa por território.

A criminalidade no interior só se fortalece se houver espaço para tanto. Em Colatina, as operações policiais entre maio e junho prenderam 55 lideranças criminosas. O delegado Deverly Pereira Junior, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, afirmou que há um esforço para as soluções desses crimes, com índice de resolução de 85% dos casos de homicídio. Ou seja, os criminosos estão sendo condenados pelos crimes, a estratégia de não dar espaço para a impunidade.