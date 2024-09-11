Violência do tráfico em Colatina precisa ser contida com estratégia

As informações divulgadas pela colunista Vilmara Fernandes sobre as mudanças do perfil da criminalidade em Colatina são preocupantes. A cidade de 120 mil habitantes assiste a um aumento de crimes que giram em torno das disputas de território por traficantes: homicídios, execuções, invasões de casas seguidas de morte, ataques, uso de armamento mais pesado, maior volume de drogas e intercâmbio de criminosos com outros municípios.
Em 29 de agosto, teve destaque no noticiário um triplo homicídio no bairro Olívio Zanotelli. Uma cena de terror, com três homens encapuzados invadindo uma casa e matando duas mulheres e um homem. A brutalidade das ações também chocou em outra ocorrência em maio, quando um grupo criminoso partiu para um ataque contra uma gangue rival no bairro Bela Vista. Como não encontraram os alvos, decidiram atirar em três mulheres. Uma delas morreu.
Situações levadas às últimas consequências, que infelizmente se repetem em outros municípios do interior. Em maio deste ano, denunciamos neste espaço o absurdo das cenas registradas pelos próprios traficantes de um tiroteio em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. No ano passado, Linhares foi a cidade com mais homicídios no interior do Estado, também resultado dessa migração do crime para as regiões Norte e Noroeste. Em 2023, um dos crimes mais chocantes em terras capixabas foi a morte de três jovens em Sooretama.
É tudo uma questão de mercado, até mesmo para o tráfico, e nos municípios do interior é possível ampliar esse comércio ilegal. O problema é que a concorrência é na base da bala, resultando em mais mortes violentas na disputa por território.
A criminalidade no interior só se fortalece se houver espaço para tanto. Em Colatina, as operações policiais entre maio e junho prenderam 55 lideranças criminosas. O delegado Deverly Pereira Junior, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, afirmou que há um esforço para as soluções desses crimes, com índice de resolução de 85% dos casos de homicídio. Ou seja, os criminosos estão sendo condenados pelos crimes, a estratégia de não dar espaço para a impunidade.
Enquanto não houver regiões conflagradas, as ações de segurança pública têm mais chances de sucesso. As autoridades precisam impedir que o crime se estabeleça para que ele não consolide uma infraestrutura no interior. O que está acontecendo em Colatina exige ações coordenadas e estratégicas de combate: este é o momento de conter os tentáculos do tráfico, sob o risco de a situação sair de controle.