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Suspeitos encapuzados

Três pessoas são assassinadas a tiros dentro de casa em Colatina

PM diz que duas vítimas são mãe e filho; no imóvel foi encontrada uma pedra bruta de crack, e testemunhas relataram aos policiais que local era utilizado para uso de drogas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 ago 2024 às 08:20

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 08:20

As vítimas foram identificadas como Jocimar, a mãe Maria de Fátima e Adriele
As vítimas foram identificadas como Jocimar, a mãe Maria de Fátima e Adriele Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Três pessoas – duas mulheres e um homem – foram assassinadas a tiros dentro de uma casa no bairro Olívio Zanotelli, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 22h30 de quinta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram aos policiais que três homens armados e encapuzados invadiram o imóvel e cometeram o crime. As vítimas foram identificadas como Maria de Fátima Alves Dalmontica, de 62 anos, o filho dela Jocimar Alves Dalmontica, de 35, e Adriele dos Santos Oliveira, de 23. No local foi encontrada ainda uma pedra bruta de crack.
A PM informou que, conforme testemunhas, os suspeitos efetuaram vários disparos contra os moradores da residência. Jocimar foi encontrado caído ao chão na entrada da casa, a mãe dele estava na cozinha e Adriele próxima ao quarto onde estava um idoso acamado, que não foi atingido.
Local onde aconteceu o crime no bairro Olívio Zanotelli, em Colatina
Local onde aconteceu o crime no bairro Olívio Zanotelli, em Colatina Crédito: Carolina Silveira
De acordo com  a Polícia Militar, cinco pessoas estavam na casa. Além do idoso, havia também um homem, que conseguiu se esconder, não sendo visto pelo trio. Em buscas no interior do imóvel, os militares encontraram as drogas perto da cama do idoso, em um prato. Moradores da região disseram aos policiais que o local era um ponto de uso de entorpecentes, conforme o boletim de ocorrência.
Foi constatado também que as três vítimas possuem histórico criminal: Jocimar tem registro por violência doméstica e ameaça. Adriele, por ameaça e tráfico de drogas. Já Maria de Fátima, por tentar adentrar em presídio para visita com aparelho celular escondido, sendo detectado em revista.
Equipes policiais, com apoio da Força Tática, realizaram buscas para tentar localizar os suspeitos, mas eles não foram encontrados.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento", finalizou.
Os corpos, dois do sexo feminino e um masculino, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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