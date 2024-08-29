Incêndio que interditou o Contorno atingiu área de turfa na Serra

O incêndio que atingiu a região do Contorno de Mestre Álvaro, na Serra, ocorreu na área de turfa, nesta quinta-feira (29). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Apesar de ser de difícil controle, a corporação informou que as chamas foram totalmente extintas.
Para conseguir neutralizar a situação, as equipes iniciaram o combate com abafadores, para abrir caminho até o ponto de origem do fogo, onde foi realizado o combate com água. O fogo começou pouco depois do meio-dia e logo se alastrou. A nuvem de fumaça foi tão densas que encobriu a rodovia e impediu a passagem de motoristas. O fluxo de veículos no Contorno ficou interrompido por três horas e meia, mas foi liberado por volta de 16h30.
A turfa é um componente rico em matéria orgânica; pode-se dizer que ela é de um tempo geológico bem anterior ao petróleo - tem o petróleo, o betume, até chegar na turfa. Em período chuvoso encharca, em período de seca impermeabiliza. É um tipo de ambiente que não deve ser ocupado e é área de preservação permanente.