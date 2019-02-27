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Fumaça

Incêndio na turfa: por que mau cheiro parece mais forte à noite?

Biólogo Marco Bravo explica o que é a turfa, como funciona o processo de combustão e por que o transtorno com o mau cheiro é mais evidente durante a noite
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

27 fev 2019 às 18:48

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 18:48

Drone registra fumaça sufocante originada da queima de turfa na Serra Crédito: Anderson
Nesta semana, o capixaba voltou a sentir um incômodo com o mau cheiro causado pelo incêndio na região de turfa na Grande Vitória. O fenômeno da queima causa muita fumaça e, dependendo da direção do vento, o cheiro pode chegar a quilômetros de distância. O biólogo Marco Bravo, comentarista da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), fala sobre as principais características da turfa e por que a queima dela gera tanto transtorno.
O QUE É A TURFA?
A turfa é um componente rico em matéria orgânica; pode-se dizer que ela é de um tempo geológico bem anterior ao petróleo - tem o petróleo, o betume, até chegar na turfa. É um combustível que está ali no subsolo. É um solo rico em matéria orgânica com alta combustão. Em período chuvoso encharca, em período de seca impermeabiliza. É um tipo de ambiente que não deve ser ocupado. É área de preservação permanente.
Reveja vídeo com Marco Bravo, feito em 2015, quando incêndio em região de turfa teve maiores proporções na Grande Vitória:
ONDE ENCONTRAMOS
Na Serra, passando ali por Alphaville, José de Anchieta, por trás do Contorno, chega a Cariacica. E vai até Guarapari. A região de turfa no Espírito Santo, na Grande Vitória, é muito extensa. Ainda tem uma parte em Viana.
COMO ENTRA EM COMBUSTÃO
Com o período e o solo muito secos, qualquer caco de vidro é suficiente para o foco de incêndio. Se houver rachaduras nesse solo, é possível visualizar a clareira ou pequenas labaredas.
Caco de vidro?
Marco Bravo pergunta: "A gente não fazia fogo com a lupa quando era criança?". Com o vidro também funciona. Você eleva a temperatura, ele concentra todo o calor em um ponto fixo, que entra em combustão. Também dá para ser feito com óculos, caco de vidro de garrafa.
Este é um fogo silencioso porque ele está debaixo da terra, e ele vai lançando uma quantidade grande de fumaça.
CHEIRO EVIDENTE À NOITE
O cheiro da turfa queimada é mais perceptível à noite porque, durante o dia, com o aquecimento da terra, os poluentes se dispersam com a altitude maior. Durante à noite, com a diminuição da temperatura da terra, a fumaça acaba se dispersando, bem mais próxima da superfície. "É por isso que sentimos o cheiro com maior intensidade à noite", informou o biólogo.
Apesar de diversos relatos sobre o forte cheiro de queimado em toda a Grande Vitória, o Corpo de Bombeiros informou à reportagem que esteve nesta quarta-feira (27), pela manhã e à tarde, na região de turfa, na Serra, e que nada havia sido constatado. 
TEM FOGO OU É SÓ FUMAÇA?
Tem fogo e muita fumaça. É tipo uma churrasqueira que vai queimando lentamente, com pouco oxigênio a combustão é contínua. Quase não se percebe. 
FAZ MAL À SAÚDE?
Sim e pode causar até doenças respiratórias, principalmente em idosos e crianças, que podem adquirir problemas mais sérios de saúde.
COMO RESOLVER O PROBLEMA
É complicado. De acordo com o biólogo, isso acontece porque faltou planejamento urbano na Grande Vitória. "Muitos bairros foram invadidos ou a própria prefeitura autorizou a criação de um determinado bairro em uma área que não poderia. Essas áreas são de preservação, sujeitas a incêndio. Jamais deveria ter um bairro em área de turfa. Ano que vem tem mais, o período de seca prolongada, novos incêndios... Não tem solução. É aguardar pela chuva ou inundar a área, igual foi feito no ano retrasado.
COMO AMENIZAR
As pessoas precisam ter a noção de que não está chovendo. "Temos que parar para refletir, qualquer ação imprudente pode provocar um incêndio. Temos que ter cuidado e responsabilidade pelos nossos atos", finalizou o biólogo.

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