Idoso morre após ser atropelado e motorista foge do local em Colatina

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento exato em que um veículo em alta velocidade atropela um idoso de 86 anos na Avenida Sílvio Avidos, no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
Nas imagens (acima), é possível observar que o motorista foge do local, sem prestar socorro à vítima, que chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao hospital, mas foi a óbito. O atropelamento aconteceu na madrugada da última sexta-feira (23). A reportagem não teve acesso à identidade da vítima.
De acordo com a Polícia Civil, após o atropelamento, o motorista suspeito foi identificado, interrogado pela autoridade policial e liberado. "A legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão. No caso em questão, nenhuma dessas situações se configurou. Portanto, o homem prestou depoimento e foi liberado", explicou a PC.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina. Segundo a Polícia Científica, o serviço de transporte de cadáver foi acionado na manhã da última sexta-feira (23), por volta das 8h15, para recolher o corpo da vítima no Hospital Silvio Ávidos. Ele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.