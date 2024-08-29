Idoso morre após ser atropelado e motorista foge do local em Colatina

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento exato em que um veículo em alta velocidade atropela um idoso de 86 anos na Avenida Sílvio Avidos, no bairro São Silvano, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo

Nas imagens (acima), é possível observar que o motorista foge do local, sem prestar socorro à vítima, que chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao hospital, mas foi a óbito. O atropelamento aconteceu na madrugada da última sexta-feira (23). A reportagem não teve acesso à identidade da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, após o atropelamento, o motorista suspeito foi identificado, interrogado pela autoridade policial e liberado. "A legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão. No caso em questão, nenhuma dessas situações se configurou. Portanto, o homem prestou depoimento e foi liberado", explicou a PC.