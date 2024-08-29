Ramona Bergamini Toledo morreu em acidente na Lindenberg Crédito: Reprodução/Facebook

O réu dirigia o veículo em alta velocidade e sob o efeito de álcool. Ele perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, atingindo um poste semafórico, um ônibus, um automóvel e uma motocicleta, pilotada por Ramona.

Ela morreu em razão das lesões causadas pela colisão e a motorista do automóvel atingido sofreu graves ferimentos, sendo encaminhada ao hospital. Conforme os depoimentos colhidos durante as investigações, o denunciado se recusou a soprar o bafômetro, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Diante das circunstâncias, Wilker foi denunciado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio duplamente qualificado. Ele chegou a ficar preso preventivamente por 19 dias, e desde o dia 7 de março de 2020 responde ao processo em liberdade. A data do júri ainda não foi divulgada.

Na decisão, o Ministério Público informou que, ao dirigir em alta velocidade e sob o efeito de álcool, ele expôs ao risco um número indeterminado de pessoas, incluindo motoristas e pedestres que transitavam ou estavam próximos, além dos passageiros do ônibus também atingido na colisão.

A reportagem procurou a defesa de Wilker Wailant, mas ainda não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Your browser does not support the audio element. Caso Ramona: motorista que atropelou e matou jovem vai a júri popular no ES

Relembre o caso

Carro do motorista que atingiu e matou a Ramona Crédito: Fernando Madeira

A universitária Ramona Bergamini Toledo foi atropelada aos 19 anos enquanto trabalhava como entregadora por aplicativo em Vila Velha. O caso aconteceu no dia 4 de março de 2020 na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha.

A jovem teve a moto atingida por um veículo que trafegava a mais de 130 km/h. O réu, acusado de ter atropelado Ramona, é Wilker Wailant. O carro conduzido por ele subiu no canteiro central e invadiu a contramão da avenida com o veículo, atingindo a moto em que a vítima estava. Ela aguardava a abertura de um semáforo e morreu no local.

No acidente que matou a jovem Ramona, o veículo de Wilker Wailant ainda bateu em outro automóvel que trafegava na Avenida. Nele estava a motorista, identificada como Maria Aparecida Figueiredo. Com ferimentos leves, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital.