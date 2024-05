Tiroteio em Cachoeiro é mais uma cena assustadora no interior

São tantos os sentimentos provocados pelas cenas de um tiroteio de traficantes registradas nesta segunda-feira (6) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. A indignação de, mais uma vez, testemunhar a violência imposta a quem vive nos bairros em que o tráfico tenta criar raízes. A apreensão, por se tratar de uma cidade de porte médio convivendo com uma cena até pouco tempo restrita à Região Metropolitana de Vitória.

E, principalmente, a tristeza por ver o ambiente escolar vilipendiado pela violência. Nas imagens, os homens aparecem armados em frente à Escola Municipal de Educação Básica Normília da Cunha dos Santos. Tanto essa quanto a escola Profª Idalina Cunha Moraes, no mesmo bairro, tiveram de suspender as aulas.

Só há o que lamentar quando escolas estão cercadas por tanta hostilidade. Na tarde de terça-feira (7), a Polícia Militar apreendeu um adolescente envolvido com o tiroteio . Como não pensar que ele deveria estar dentro daquela escola, em uma sala de aula, não incitando o terror do lado de fora com outras pessoas provavelmente tão jovens quanto ele? E essa violência nos arredores, quando vira rotina, acaba tendo impacto no processo educacional de quem está dentro dela.

As próprias imagens chocam por terem sido feitas pelos próprios criminosos. Uma ostentação que vai parar nas redes sociais e se espalha com rapidez. As demonstrações de poder com as armas valem como troféus. Há uma epidemia de imagens similares na internet, o que mostra o tamanho do desafio.