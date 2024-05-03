Três PMs baleados em uma semana no ES: cenas que não podem ser normalizadas

Não houve mortes, mas não porque era a intenção dos bandidos poupar a vida dos agentes de segurança. Tiros na cabeça têm um significado, e eles ocorreram em duas das situações. O soldado Saimen Rodrigues, baleado na Serra, está em coma induzido e seu estado é considerado grave, de acordo com informações do Boa Noite ES, da TV Gazeta. A afronta dos criminosos, sem limites, mostra o tamanho desse problema da segurança pública.

Mas há algo mais, para além dessas medidas. Se policiais estão tão expostos, o que será da própria população? A bandidagem deve se sentir acuada, é ela que deve temer as consequências de andar à margem da lei, sendo punida dentro dessas mesmas leis. O poder do Estado não pode se abalar por esses episódios de audácia, justamente não dando espaço para que eles se repitam.