PM é baleado na cabeça durante patrulhamento em Vila Velha

Um policial militar foi baleado de raspão na cabeça, na noite desta quinta-feira (25), no bairro Vila Garrido, em Vila Velha . O crime ocorreu durante um patrulhamento na região, segundo informações da própria corporação. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Eugênio Ricas, o ferido é o soldado Renan Tamagnoni Lyrio. Dois adolescentes suspeitos de participação no crime foram apreendidos.

O titular da pasta também assegurou que o policial passa bem e chegou, inclusive, andando ao Hospital São Lucas, em Vitória, aonde foi socorrido. Segundo o comandante-geral da PM, Douglas Caus, o soldado deve receber alta nesta sexta (26).

A ocorrência

De acordo com a PM, tudo começou quando militares da Força Tática avistaram vários indivíduos em posse de arma de fogo pelo bairro. Os suspeitos, então, teriam atirado contra os policiais, que revidaram. Foi nesse momento que o soldado Renan terminou ferido.

Após a suposta troca de tiros, militares foram atrás dos indivíduos e encontraram um deles correndo na Avenida Jerônimo Monteiro, em Paul, já ferido com um disparo. O mesmo jovem teria tentado entrar na casa de uma moradora da região, conforme explicou o comandante-geral da PM. Ele foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, na mesma cidade.

"Foi detido com um tiro no antebraço, duas munições de revólver 38. Falou que participou da troca de tiros, foi conduzido ao hospital e deverá receber alta hoje ainda. [Depois], conduzido à delegacia para ser autuado pelo crime de tentativa de homicídio”, detalhou Caus.

Ao longo da noite, mais de 100 militares devem reforçar o policiamento de Vila Garrido, segundo a Polícia Militar.

A Polícia Civil disse que dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar. O adolescente de 15 anos foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada e será encaminhado ao Ciase assim que receber alta médica. Já o de 17 foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio qualificada e porte ilegal de arma de fogo, e também será encaminhado ao Ciase quando receber alta médica.

O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e não há detalhes que possam ser repassados, no momento. A PCES ressalta que não há registro de óbito relacionado ao fato em questão.