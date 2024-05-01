Lama do Rio Doce: dinheiro precisa chegar a quem foi afetado

Foz do Rio Doce, poluída pela lama que veio da barragem da mineradora da Samarco Crédito: Fernando Madeira

Uma cifra relevante, que apesar de ter destinação certa (reparação ambiental, compensações e investimentos em saneamento), deve ser tratada com zelo pelo poder público. Mecanismos de transparências serão essenciais para o acompanhamento desses recursos, com efetivo controle social para fazer os valores chegarem a quem precisa. Isso, claro, se o acordo for aceito.

Sentam-se à mesa de negociação com as mineradoras o governo federal, os governos do Espírito Santo e de Minas Gerais, o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União e os ministérios públicos e defensorias públicas dos dois estados. No ano passado, as empresas propuseram o valor de R$ 42 bilhões em medidas reparatórias, diante dos R$ 126 bilhões pleiteados pelo poder público. Não houve avanço.

No novo acordo, estão elencadas as ações prioritárias, com investimentos no sistema de saúde pública das regiões atingidas e em obras de infraestrutura e de saneamento básico, além da condução de estudos para aferir a contaminação ambiental e o pagamento de auxílio financeiro. Há a reivindicação de que a destinação de parte do valor seja definida pelas próprias comunidades. Ou seja, a participação dos atingidos nas decisões precisa ser efetiva, não apenas simbólica. Inclusive, uma definição sobre as indenizações individuais.

Em algum momento, haverá algum acordo, com valores substanciais. O bom uso desses recursos é o que vai fazer a diferença para a recuperação de áreas degradadas por essa tragédia. E, especialmente, as pessoas que foram afetadas precisam se sentir beneficiadas por essa indenização.