Curtas políticas: As câmeras nas fardas de PMs do ES vêm aí

A decisão está mantida, mas os equipamentos ainda não foram comprados. De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Eugênio Ricas, está em curso a fase de pesquisa de preços.
Mas o governo federal vai ajudar. Ainda segundo Ricas, o Ministério da Justiça vai publicar uma ata, a ser aderida pelos estados. Dessa forma, todas as unidades da federação interessadas em adquirir câmeras corporais fariam isso ao mesmo tempo, o que, em tese, reduziria os gastos.
Além disso, a medida padronizaria os aparelhos utilizados.
O titular da Sesp contou que ouviu do secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, que a ata do governo federal vai ser publicada, com certeza, mas não há data para isso.
Ou seja, as câmeras corporais vêm aí, só não se sabe quando.
Já no governo estadual as coisas podem melhorar, se a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) seguir o que diz uma notificação recomendatória do Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES).
O órgão, que atua no Tribunal de Contas (TCES), sugeriu que a Seger atualize, imediatamente, as regras sobre carros que pertencem ao governo. Para o MPC-ES, tem muito veículo sem identificação circulando por aí.
Na notificação, assinada pelo procurador de Contas Luciano Vieira em abril, o MPC registrou que há dispensa "excessivamente ampla" da obrigação de identificar os carros utilizados por "todos os secretários, subsecretários e cargos de hierarquia equivalente (como dirigentes de autarquias e fundações)".
E que isso "menospreza os princípios da publicidade, da transparência e do controle social".
"MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA"
O MPC-ES quer que "a permissão de desidentificação de veículos oficiais seja medida excepcionalíssima", "restrita àqueles utilizados em atividades perigosas e/ou sigilosas" por dirigentes de órgãos específicos, como o secretário de Justiça, o secretário de Segurança Pública, o diretor-geral do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), o chefe da Polícia Civil e o comandante-geral da Polícia Militar.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.